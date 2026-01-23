Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt

Manchester United hyggst hefja á ný samningaviðræður við miðjumanninn Kobbie Mainoo um nýjan samning sem myndi færa honum væna launahækkun. Núverandi samningur Mainoo rennur út árið 2027, með möguleika á eins árs framlengingu.
Engar formlegar viðræður hafa enn átt sér stað og óljóst er hversu opinn þessi tvítugi leikmaður er fyrir að skrifa undir. Mainoo hafði í sumar lýst yfir vilja til að fara á láni eftir að hafa lítið fengið að spila undir stjórn Ruben Amorim, sem var með hann í frystinum.
Eftir brottför Amorim hefur staða Mainoo þó breyst. Hann var í byrjunarliði Darren Fletcher í bikarleiknum gegn Brighton og hélt sæti sínu í fyrsta leik Michael Carrick sem stjóri, þegar United lagði Manchester City um síðustu helgi.
2024 var talið að Mainoo myndi skrifa undir stóran samning eftir að hafa verið í lykilhlutverki undir stjórn Erik ten Hag. Allt breyttist þó með komu Amorim.