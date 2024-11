Biðst afsökunar á því að hafa grínast með það að vilja skaða sjálfan sig

Pep Guardiola stjóri Manchester City hefur beðist afsökunar á ummælum sínum í gær þegar hann útskýrði sár og skrámur í andliti sínu.

„Ég vil skaða sjálfan mig,“ sagði stjórinn eftir 3-3 jafntefli gegn Feyenoord í Meistaradeild Evrópu í gær.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

🎥 @BeanymanSports

