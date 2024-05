Stuðningsmönnum Liverpool brugðið – Eyðir öllu tengdu félaginu af samfélagsmiðlum

Darwin Nunez, sóknarmaður Liverpool, hefur eytt öllu tengdu félaginu af Instagram-reikningi sínum.

Þetta gerði leikmaðurinn í gærkvöldi eftir að hafa komið inn á sem varamaður síðasta korterið í 4-2 sigri á Tottenham.

Nunez var gagnrýndur fyrir innkomu sína, eins og hann hefur verið fyrir frammistöður sínar undanfarið.

Stuðningsmenn Liverpool eru margir hverjir orðnir þreyttir á Nunez og lélegri færanýtingu hans.

Kappinn kom til Liverpool fyrir síðustu leiktíð en það er spurning hvort þetta athæfi hans gefi einhverjar vísbendingar um framtíð hans hjá félaginu.

🚨Darwin Nunez has removed all of his Liverpool photos from this season from his Instagram 🤯 pic.twitter.com/fLjTtLIxj0

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 5, 2024