Maguire í kapphlaupi við tímann – Gæti misst af stórleiknum

Harry Maguire, leikmaður Manchester United, er að glíma við nokkuð slæm meiðsli en frá þessu greinir blaðamaðurinn Frabrizio Romano.

Maguire hefur verið með betri mönnum United í vetur en hann verður frá næstu þrjár vikurnar.

Maguire er nú í kapphlaupi við tímann um að ná bæði EM og úrslitaleik enska bikarsins gegn Manchester City.

Ljóst er að varnarmaðurinn verður ekki með United á mánudag er liðið spilar við Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni.,

Um er að ræða vöðvameiðsli en vonandi fyrir Maguire verður hann klár á EM í Þýskalandi í sumar.

🚨 Man United defender Harry Maguire has picked up a muscle injury in training.

United staff expect Maguire to be out for three weeks, hoping to be fit for FA Cup final vs Man City and the Euros. pic.twitter.com/FAYZ2cB0P9

