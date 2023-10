Sjáðu atvikið: Allt vitlaust á Old Trafford eftir ótrúlega endurkomu

Það vantaði ekki upp á dramatíka er Manchester United mætti Brentford á heimavelli í enskiu úrvalsdeildinni í dag.

Það stefndi allt í að heimaliðið myndi tapa þessari viðureign en staðan var lengi vel 1-0 fyrir Brentford.

Á 87. mínútu gerði Erik ten Hag, stjóri Man Utd, breytingu og ákvað að setja miðjumanninn Scott McTominay inná.

McTominay gerði sér lítið fyrir og átti eftir að skora tvö mörk í uppbótartíma til að tryggja ótrúlegan 2-1 heimasigur.

Allt varð vitlaust á Old Trafford eftir seinna mark McTominay sem má sjá hér.

🚨🚨| GOAL: MCTOMINAY BRACE TO WIN THE GAME FOR UNITED.

Manchester United 2-1 Brentford

pic.twitter.com/Yafw2Srxa2

— CentreGoals. (@centregoals) October 7, 2023