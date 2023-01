Arsenal búið að ná samkomulagi um kaup á Jorginho – Samningur til ársins 2024

Arsenal hefur náð samkomulagi við Chelsea um kaup á ítalska miðjumanninum Jorginho. Kaupverðið er 12 milljónir punda og gildir samningurinn við leikmanninn til ársins 2024. David Ornstein hjá The Athletic greinir frá.

Þá verður ákvæði í samningi Jorginho þess efnis að hægt verði að lengja hann um eitt ár.

Búist er við Jorginho á æfingasvæði Arsenal síðar í dag en þar mun hann gangast undir læknisskoðun áður en samningur hans við Arsenal verður undirritaður.

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal er sagður hafa verið aðal drif krafturinn á bak við tilraun Arsenal að næla í Jorginho.

Jorgin­ho er reynslu­mikill 31 ára gamall miðju­maður sem hefur verið á mála hjá Chelsea síðan árið 2018. Hann gekk til liðs við Chelsea frá Napoli á Ítalíu.

Hjá Chelsea hefur Jorgin­ho unnið Meistara­deild Evrópu, Evrópu­deildina, Heims­meistara­keppni fé­lags­liða og Ofur­bikar Evrópu. Þá var hann árið 2021 valinn besti leik­maður Evrópu í vali UEFA.

Jorgin­ho á að baki 213 leiki í öllum keppnum fyrir Chelsea. Í þeim leikjum hefur hann skorað 29 mörk og gefið 9 stoð­sendingar.

