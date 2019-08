Ólga á sjónvarpsstöð United: Hringdi inn og hraunaði yfir eigendur félagsins

Það heldur áfram að gusta um Manchester United en stuðningsmenn félagsins vilja eigendur sína burt. Glazer fjölskyldan hefur aldrei verið vinsæl.

Stuðningsmenn félagsins hafa hins vegar fengið nóg af því hvernig fjölskyldan hefur dregið liðið niður í meðalmennsku.

Glazer fjölskyldan skuldsetti félagið hressilega og hefur það komið niður á liðinu. Háar fjárhæðir fara á hverju ári í að borga skuldir.

United er eitt tekjuhæsta félag heims og ætti að vera að keppa á toppnum, það hefur ekki gerst í sex ár.

Hér að neðan má sjá þegar stuðningsmaður hringdi í sjónvarpsstöð félagsins í gær, skilaboðin voru einföld. ,,Burt með helvítis Glazer,“ sagði stuðningsmaðurinn.

Atvikið er hér að neðan.

Big fan of someone calling in to MUTV and saying “get the f*cking glazers out”. The presenter and Paddy Crerand don’t know what to do with themselves! pic.twitter.com/O7KJeju7mU

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) August 26, 2019