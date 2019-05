Eru brjálaðir út í einn ‘sökudólg’: ,,Eins og þeir væru að vinna 5-0″

Arsenal hefur oft spilað betur en í kvöld er liðið mætti Chelsea í úrslitum Evrópudeildarinnar.

Eftir markalausan fyrri hálfleik fór allt úrskeiðis hjá Arsenal í þeim seinni og tapaði liðið sannfærandi, 4-1.

Það þýðir að Arsenal mun spila í Evrópudeildinni á næstu leiktíð, þriðja tímabilið í röð.

Stuðningsmenn Arsenal voru virkilega óánægðir með einn leikmann í kvöld, miðjumanninn Mesut Özil.

Özil var ekki upp á sitt besta í sigrinum og vilja margir sjá hann fara á sölulistann í sumar.

