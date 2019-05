Sky Sports: De Gea vill ekki skrifa undir nýjan samning

David de Gea hefur ekki áhuga á að skrifa undir nýjan samning við Manchester United, Sky Sports segir frá.

De Gea á bara ár eftir af samningi sínum, ef fram heldur sem horfir. Gæti United neyðst til að selja De Gea í sumar.

De Gea kom til United árið 2011, eftir frábær ár hjá United var De Gea slakur í ár.

Markvörðurinn ku vilja fara í annað félag en De Gea er mest orðaður við PSG, franska stórveldið leitar að nýjum markverði.

De Gea er einn besti markvörður í heimi en hann er fæddur árið 1990.

Manchester United are no closer to resolving David de Gea's future with the goalkeeper still holding off signing a new deal, Sky Sports News understands.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2019