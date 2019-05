Er þetta ástæða þess að Guardiola er sá besti? – Sjáðu hvað hann gerði eftir sigur dagsins

Það er aldrei neinn friður þegar þú spilar undir stjórn Pep Guardiola sem þjálfar Manchester City.

City vann sannfærandi 6-0 sigur á Watford í dag og tryggði sér enska bikarinn.

Tímabil City var stórkostlegt en með sigrinum vann liðið þrennuna: deildarbikarinn, bikarinn og deildina.

Raheem Sterling skoraði tvennu fyrir City í leiknum í dag og átti mjög góðan leik.

Guardiola lét þó Sterling aðeins heyra það í leikslok en suma hluti vill hann sjá sinn mann gera betur.

Þrátt fyrir að allir hafi verið að fagna titlinum þá fékk Sterling engan frið og þurfti að hlusta á sinn stjóra.

Hann hættir aldrei!

Every day’s a school day when Pep Guardiola is aroundpic.twitter.com/paGwEY7nZK

— MailOnline Sport (@MailSport) 18 May 2019