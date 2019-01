Umdeildustu borðspil sögunnar

Ekki eru öll borðspil góð og þroskandi afþreying. Sum þeirra eru umdeild, vafasöm, úr takti við tímann eða beinlínis ógeðfelld. Flest þessara spila eru einföld og hönnuð til að setja fram ákveðinn boðskap eða áróður frekar en að hafa skemmtanagildi. DV skoðaði nokkur af umdeildustu borðspilum sögunnar.

Gyðingar burt!

Þýskaland nasismans gat af sér mörg borðspil og frægast þeirra er Juden Raus! frá árinu 1936. Spilið seldist í bílförmum en flokkurinn sjálfur kom ekki að hönnun þess. Borðið sjálft sýnir borg umlukta veggjum. Takmarkið er að ferðast um borgina, safna gyðingum og koma þeim á brautarstöðvar til að senda þá til Palestínu.

Hvað á ég að vera?

Spilið What Shall I Be? The Exiciting Game of Career Girls var hannað fyrir ungar stúlkur árið 1966. Átti það að enduspegla að konur væru í sífelldum mæli að fara út á vinnumarkaðinn. Í spilinu er takmarkið að verða leikkona, fyrirsæta, hjúkrunarfræðingur, kennari, flugfreyja eða ballettdansari. Hægt er að fá ákveðin persónueinkennaspjöld sem henta misvel fyrir hvert starf. Til dæmis hentar yfirvigtar spjaldið illa flugfreyjur, fyrirsætur og ballettdansara.

Svertingjar í melónugarðinum

Saga þessa spils er mjög á huldu. Samkvæmt kassanum á það að hafa verið gefið út árið 1935 en erfitt hefur verið að sannreyna það. Hins vegar eru til nýjar prentanir af spilinu sem seldar hafa verið á síðum hægriöfgamanna. Darkies in the Melon Patch er einfaldlega slönguspilið með staðalmyndum af svörtu fólki í Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar.

Féló-spilið

Spilið Public Assistance kom út árið 1980 sem áróður gegn velferðarkerfinu í Bandaríkjunum. Takmarkið er að hala inn sem mesta peninga í félagslega kerfinu og með óheiðarlegum hætti, svo sem í formi í bóta af ýmsum toga eða með vændi, eiturlyfjasölu, ránum og fjárhættuspili. Leikendur tapa ef þeir fá vinnu og gerast skattgreiðendur. Spilið er algjörlega handahófskennt líkt og slönguspilið.

Titanic sekkur

Spilið The Sinking of the Titanic kom út árið 1975 og vakti svo mikla reiði að nafninu var á endanum breytt í Abandon Ship. Takmarkið er að koma farþegunum úr skipinu og í björgunarbáta áður en það sekkur. Þegar þangað er komið safna þeir vistum og reyna að komast eins hratt og þeir geta að björgunarskipinu. Sá sem kemst þangað fyrst vinnur, hinir deyja.

Barmaminni

Fjöldinn allur að kynferðislegum spilum hefur verið framleiddur í gegnum tíðina og fæst þeirra vakið athygli. Hið þýska Busen Memo frá árinu 2001 er undantekning. Spilið er í raun hefðbundið Memo-spil, sem eru vinsæl hjá börnum, nema að takmarkið er að para saman vinstra og hægra kvenmannsbrjóst.

Sígó-spilið

Vitaskuld er Camel the Game frá árinu 1992 aðeins auglýsing fyrir sígaretturisann. Þess vegna urðu þeir að setja aldursmörkin við 21 ár á kassann. Þetta er einfalt spil þar sem leikendur reyna að para saman það sem kemur upp á teningum við kort.

Yfir landamærin

Beat the Border tengist ekki innflytjendum, Trump eða múrnum hans á neinn hátt. Spilið kom út árið 1971 og fjallar um að smygla eiturlyfjum frá Mexíkó til Bandaríkjanna og selja þau í ákveðnum borgum. Hægt er að kaupa fölsuð skilríki og ráða óheiðarlega lögfræðinga til að hjálpa sér við að komast á leiðarenda.