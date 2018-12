Barði Jóhannsson er með mörg járn í eldinum

Fyrir rúmum tuttugu árum var hljómsveitin Bang Gang stofnuð en nafnið á rætur sínar að rekja í lagið Bang Bang með Nancy Sinatra. Hljómsveitin hefur hlotið miklar vinsældir bæði hér heima og erlendis og sópað til sín verðlaunum fyrir tónlist sína.

Forsprakki hljómsveitarinnar, Barði Jóhannsson, hefur samið tónlist fyrir fjölda kvikmynda, sjónvarpsþátta og auglýsinga á innlendri sem og erlendri grundu. Hann starfar einnig í hljómsveitunum Lady & Bird og Starwalker, í hinni síðarnefndu í samstarfi við félaga sinn Jean-Benoit Dunckel sem er einnig meðlimur goðsagnakenndu hljómsveitarinnar Air. Á næsta ári er von á afmælisútgáfu frá hljómsveitinni, nýrri plötu og myndbandi.

Vandmeðfarið nafn

Barði Jóhannsson og Henrik Björnsson stofnuðu hljómsveit árið 1996. Fyrstu skrefin voru að gefa út tvö lög á sjö tommu vínylplötu, gera svo tónlistarmyndband og koma fram á tónleikum. Hljómsveitin var samt ekki orðin fullmótuð og ekki komið nafn á hana. Eftir þetta fóru Barði og Henrik, sem nú er í hljómsveitinni Singapore Sling, að gera tónlist hvor í sínu lagi og Barði sendi grunna til útgáfufyrirtækisins Sprota.

„Þá var ég að leika mér með samplera, hljómborð og gítara,“ segir Barði. „Það var áhugi fyrir útgáfu og ég fékk til liðs við mig söngkonuna Esther Talíu. Þá vantaði nafn á þetta nýja batterí og mér datt ekkert annað í hug. Ég heyrði í Henrik og fékk að nota nafnið Bang Gang.“

Hvaðan kemur það nafn?

„Ég held að við höfum verið með tengingu við myndina Kitty Kitty Bang Bang og lagið Bang Bang með Nancy Sinatra, að þetta hafi komið upp úr því,“ segir Barði en nafnið átti eftir að valda hljómsveitinni vissum vandræðum á netöld. „Á netinu þarf ég alltaf að bæta við orðinu band. Sem dæmi er Instagram-síðan hjá bandinu @banggangband. Það sama er uppi á teningnum með Facebook til að valda ekki misskilningi. Það var þó alls ekki ætlunin í byrjun enda netið á frumstigi.“

Bráðnauðsynlegur hluti af lífinu

Barði er í rauninni einn hljómsveitin Bang Gang. Hann hefur þó í gegnum tíðina fengið fjölda tónlistarmanna til að starfa með sér. Má þar nefna Daníel Ágúst Haraldsson úr Gus Gus og ísraelsku söngkonuna Keren Ann. Barði hefur gefið út fjórar breiðskífur undir nafninu Bang Gang og auk þess eina safnplötu með bestu lögunum. Síðasta plata Bang Gang var The Wolves Are Whispering frá árinu 2015. Þar að auki hefur hann gefið út undir eigin nafni, með hljómsveitinni Lady & Bird og Starwalker. Í heildina eru þetta um tíu plötur.

„Mér finnst þær allar standa upp úr á einhvern hátt. Ég er ánægðastur með hvernig nýjasta Bang Gang-platan hljómar, hljóðlega séð, en mjög sáttur við hinar líka. Auðvitað vill maður alltaf laga eitthvað en það er partur af því að vera skapandi.“

Hvað hefur þú verið að gera síðan síðasta plata Bang Gang kom út?

„Ég gerði eina Starwalker-plötu. Svo gerði ég tónlist fyrir leikhús, sjónvarp, stiklu fyrir tölvuleikinn Shadow of War og hef unnið með öðrum listamönnum. Einnig sinni ég starfi markaðsstjóra hjá Íslandshótelum.“

Finnst þér alltaf jafn gaman að skapa tónlist?

„Ég fæ aldrei nóg af því að skapa tónlist. En ég var kominn með smá þreytu á að vinna við tónlist alla daga. Nú er æðislegt að semja og taka upp, þegar það fer ekki allur tíminn í það. Fyrir mig er þetta bráðnauðsynlegur hluti af lífinu hvort sem það er í litlu eða miklu magni.“

Heppinn með samstarfsfólk

Barði hefur gert töluvert af tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Meðal þess sem honum finnst standa upp úr er tónlistin við tryllinn Would You Rather frá árinu 2012. Hana gerði Barði í samstarfi við Daniel Hunt úr hljómsveitinni Ladytron og hann segir að þeir hafi fengið mikið frelsi við sköpunina.

„Einnig var gaman að gera tónlistina við myndina De Toutes Nos Forces sem fór á toppinn í Frakklandi á sínum tíma. Hér á Íslandi er í mestu uppáhaldi að vinna með Óskari Jónassyni, Ragga Braga og Sævari Guðmunds. Svo var mjög hressandi að vinna að myndinni Strákarnir okkar með hljómsveitinni Mínus á sínum tíma. Það kom mjög vel út og ég á margar skemmtilegar minningar frá því tímabili.“

Samstarf Barða og Keren Ann hefur verið með miklum ágætum og Barði hefur unnið að mörgum sólóplötum hennar. Hann segir þau einnig vera mjög góða vini. Barði hefur einnig unnið að sólóplötum söngkonunnar Helen Marnie úr Ladytron. Listinn með eftirminnilegu samstarfsfólki Barða er endalaus. Tvíhöfði, Bubbi Morthens, Bloodgroup og fleiri.

„Nýjasta samstarfsverkefnið sem ég tók þátt í var eitt lag á plötunni Nótt eftir Nótt sem Kælan Mikla var að gefa út. Frábært band og þær eru ótrúlega hæfileikaríkar. Ég hef yfirhöfuð verið heppinn með samstarf.“

Stórir í Tyrklandi

Barði segir töluverðan mun á því að semja tónlist fyrir kvikmynd og hefðbundna plötu.

„Þegar ég sem fyrir plötu, þá ræður lagið sér sjálft og ég leyfi því að fara í þann heim sem það passar í. Hjá mér framkallar lag myndir eða myndskeið í höfðinu og það speglast oft til hlustandans líka. Þegar verið er að semja fyrir bíó þá er verið að búa til stemningu við myndefni eða ákveðna sögu sem kemur frá handriti eða leikstjóra. Hvort tveggja er mjög skemmtilegt ferli.“

Vinnur þú með konsept?

„Ég hef unnið með konsept, en alltaf endað á að svíkja konseptið. Síðast ætlaði ég til dæmis að gera einfalda elektróníska plötu sem endaði sem góður bræðingur af raftónlist, klassík og draugapoppi. Ég leyfi lögunum að fara á flug. Konsept getur oft verið skapandi en líka hamlandi. Ég kannski vinn meira með ákveðna stemningu.“

Er von á nýju efni frá Bang Gang?

„Það er von á afmælisútgáfu með remixum og skemmtilegheitum snemma á næsta ári. Svo eru ný myndbönd væntanleg. Það er um að gera að fylgjast með hljómsveitinni á Spotify. Ég hugsa að ný Bang Gang-plata komi þó ekki fyrr en í lok næsta árs, í fyrsta lagi.“

Er eitthvað annað nýtt á leiðinni frá þér?

„Þessa dagana er ég að vinna í plötu fyrir Heru Hjartar sem er alveg að verða tilbúin, svo eru nokkur Starwalker-lög tilbúin auk þess sem ég er búinn að vera að sýsla í ambient sólóplötu í langan tíma.“

Nú eru vinsældir Bang Gang töluverðar hér heima. Hvað með erlendis?

„Löndin sem hljómsveitin er að fá mesta spilun í eru Bandaríkin, Frakkland, Kína og Tyrkland. Þannig að þetta er áhugaverð blanda.“

Starwalker er tveggja manna hljómsveit sem Barði er í með franska raftónlistarmanninum Jean-Benoit Dunckel, JB. JB er þekktastur fyrir verk sín með hljómsveitinni Air. Barði hafði nokkrum sinnum hitað upp fyrir Air. Sameiginleg vinkona þeirra stakk upp á að þeir tveir myndu hittast í kaffi og ræða mögulegt samstarf.

„Í kjölfarið gerðum við eitt lag. Svo fleiri og fleiri. Þetta endaði í EP- og LP-plötum sem fengu frábærar viðtökur. Við erum tilbúnir með tvö ný lög núna sem koma kannski út snemma á næsta ári.“

Áhrifavaldarnir David Lynch og amma

Barði á að baki langan og fjölbreyttan feril. Þegar hann lítur til baka sér hann heilmargt sem hann hefði getað gert öðruvísi. „Maður á samt aldrei að segja „hefði“,“ segir hann.

„Ég hef alltaf haft gaman af því að framkvæma góðar hugmyndir þótt þær kannski hljómi óraunhæfar fyrir aðra. Ég var einu sinni beðinn um að halda tónleika í Pompidou-safninu. Mér fannst betri hugmynd að sýna stuttmynd og spila yfir hana. Því fékk ég góðan hóp vina í eina helgi og við gerðum hressandi mynd sem var sýnd við góðar viðtökur. Svo hef ég tvisvar verið viðriðinn tískustuttmyndahátíðina A Shaded View of Fashion. Í annað skiptið gerði ég stuttmynd ásamt Janeen Lund og hitt skiptið spilaði ég rafræna útgáfu af HAXAN.“

Fylgist þú vel með því sem er í gangi í heimi listarinnar á líðandi stundu?

„Ég fylgist vel með því sem er að koma út og tek stikkprufur. Ég er alltaf áhugasamur um hvað er í gangi og hvernig fólk er að vinna. Heima hjá mér hlusta ég á hvað sem er.“

Leggur þú stund á einhverja aðra list en tónlistina?

„Ekki lengur. Ég hafði gaman af hönnun og lærði hana. Eins kvikmyndagerð, en það er ekki mikill tími þessa dagana í svoleiðis. Ég á keðjusög sem má hafa gaman af að brúka.“

Barði segir að umgjörðin um tónlistina sé heiðarlegri í dag en þegar hann var að stíga sín fyrstu skref.

„Það er frábært. Fyrir 20 árum var tekjumódelið meira þrískipt. Litlar tekjur, meðal tekjur og miklar tekjur. Nú finnst mér eins og meðal stórir listamenn séu að detta út og séu annaðhvort litlir eða stórir. Tæknin er líka skemmtilegri. Ég hefði samt alveg verið til í að vera uppi áður en ég fæddist. Þá held ég að það hafi verið mest stuð.“

Áttu þér einhverja áhrifavalda?

„Þetta er breytilegt, nú myndi ég segja að heildrænt væru það amma og David Lynch.“