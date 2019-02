Handritshöfundar Baltasars sakaður um nauðgunartilraun: „Ég fann fyrir holdrisi hans“

Bandaríski handritshöfundurinn Max Landis var um skeið einn sá eftirsóttasti í sínu fagi. Hann á að baki kvikmyndir á borð við Chronicle, American Ultra, Bright ásamt fjölda verkefna sem eru enn í vinnslu. Á meðal væntanlegra mynda frá honum er spennutryllirinn Deeper, nýjasta mynd Baltasars Kormáks sem mun skarta stórleikaranum Idris Elba í burðarhlutverki.

Max er sonur þekkta kvikmyndagerðarmannsins John Landis og hefur verið sérlega áberandi á samskiptamiðlum í gegnum árin. Á síðustu misserum hefur Landis stigið úr sviðsljósinu eftir ítrekaðar ásakanir um kynferðisbrot.

Í desember 2017 fóru margir hverjir að ásaka handritshöfundinn á Twitter um ósæmilega hegðun. Max hafði fram að þeim tíma verið virkur á samfélagsmiðlinum en í kjölfar þessara ásakanna hefur hann haldið sig frá aðgangi sínum.

Að neðan má sjá brot af sögum og ásökunum í garð Landis.

I’ve been holding in this shit for years as more friends have accrued “max landis stories” bc it wasn’t my place and him & his dad are powerful figures so naturally going against that is terrifying for survivors so I’m SO glad people are finding out what a piece of shit he is.

— ℤombië ℚueen (@UnburntWitch) December 23, 2017