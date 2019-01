Gamanleikarinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Mel Brooks er ekki par ánægður með þróun pólitískrar rétttrúnaðar og segir heiminn vera of viðkvæman þessa dagana.

Brooks sagði í viðtali við BBC að grín eigi almennt að vera á gráu svæði og þrýsta á ákveðna hnappa hjá fólki, að það þýði ekki fyrir grínista að vera í hálstaki að hans sögn. Hann segir:

„„Pólitískur rétttrúnaður er heimskulegur og er að drepa grín eins og það leggur sig. Grín er þessi litli prakkaralegi álfur sem hvíslar í eyra konungsins. Þessi sem segir ávallt sannleikann um mannlegt eðli og ástand. Gríni á alltaf að fylgja ákveðin áhætta.“

Brooks er þekktur fyrir fjöldan allan af grínmyndum sem þóttu djarfar á sínum tíma. Á meðal þeirra eru The Producers, Young Frankenstein og History of the World: Part 1. Hann rifjar upp eina af sínum þekktari kvikmyndum, Blazing Saddles, sem þótti umdeild í viðfangsefni sínu þegar hún kom út á áttunda áratug síðustu aldar. Myndin fjallaði mikið um fordóma í garð blökkufólks og gekk fram af mörgum við útgáfu. Brooks segir kvikmyndina aldrei geta orðið til í dag ef fólk er almennt of viðkvæmt fyrir undirtónum sem segja sannleikann.

Hins vegar viðurkennir grínarinn að sum málefni eru honum sjálfum viðkvæm. Brooks er af gyðingaættum og segir einu línuna sem hann dregur snúa að gasklefum og ungbarnadauða í samhengi seinni heimsstyrjaldarinnar.

„Allt annað er í lagi,“ bætir hann við.