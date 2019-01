Landsliðsmaðurinn Alfreð varð faðir í annað sinn í gær

Alfreð Finnbogason framherji Augsburg og íslenska landsliðsins varð faðir í annað sinn í gær. Augsburg greinir frá þessu á Twitter.

Fríða Rúnar Einarsdóttir kærasta Alfreðs eignaðist þeirra annað barn í Þýskalandi í gær. Fyrir áttu þau stelpu en í gær fæddist drengur.

Alfreð varð fyrst faðir árið 2016 og hefur nú eignast sitt annað barn.

Alfreð var ofarlega í kjörinu á íþróttamanni ársins 2018 hér á Íslandi, hann átti gott ár með Augsburg og íslenska landsliðinu.

Fríða Rún, kærasta hans var einnig öflug í íþróttum og náði langt í fimleikum áður en hún flutti erlendis til að styðja við Alfreð í atvinnumennsku.

Fókus óskar parinu til hamingju með strákinn sem fæddist í Þýskalandi.

