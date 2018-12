Vikan á Instagram – „Too Blessed To Be Stressed“

View this post on Instagram

Þvílíkur heiður að hafa verið valin íþróttamaður ársins 2018 úr þessum frábæra hóp íþróttamanna🙏🏻 ! Takk fyrir mig 😊 – What an honor to be chosen the Sportsman of the year in Iceland out of this amazing group of athletes🙏🏻 Thank you all 😊