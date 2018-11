Íslendingar reiðir út í leikmann Chelsea – Sjáðu hvað hann gerði við Gylfa

Gylfi Þór Sigurðsson lék með Everton í dag sem heimsótti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Gylfi átti fínasta leik fyrir gestina sem náðu í stig á erfiðum útivelli. Leiknum lauk með markalausu jafntefli.

Gylfi var tekinn útaf í síðari hálfleik en hann haltraði af velli sem gæti verið áhyggjuefni.

Íslenska landsliðið á verkefni síðar í þessum mánuði og eins og allir vita er Gylfi einn af okkar mikilvægustu leikmönnum.

Miðjumaðurinn var tæpur eftir tæklingu Jorginho, leikmanns Chelsea, í fyrri hálfleik.

Margir vilja meina að Jorginho hafi átt skilið rautt spjald fyrir tæklinguna á Gylfa en ökkli okkar manns fékk mikið högg.

Dæmi nú hver fyrir sig en brotið má sjá hér.

Mina gets a yellow for winning the ball, Jorginho gets a yellow for endangering the man? Get VAR in now pic.twitter.com/5a5NHFZDWl

— niall tiberius hannah (bird brain) (@OriginalPoop) 11 November 2018