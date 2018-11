Þrumaði Dybala niður fyrir leik – Var alls ekki sáttur

Paulo Dybala, leikmaður Juventus á Ítalíu, lenti í leiðindaratviki fyrir leik gegn Manchester United í gær.

Dybala spilaði í 2-1 tapi Juventus í Túrin en liðið var lengi með 1-0 forystu. United kom þó til baka undir lok leiksins.

Það er ekki víst að Argentínumaðurinn hafi verið heill heilsu en hann fékk stóran skell í upphitun!

Dybala fékk þá þrumuskot frá Wojciech Szczesny í hnakkann og féll í grasið áður en læknar mættu á svæðið.

Dybala var vel pirraður út í liðsfélaga sinn sem baðst þó afsökunar.

Atvikið má sjá hér.

Paulo Dybala is fuming after Wojciech Szczęsny smashes a ball at his head 😡

So the keeper kisses it better! 😘🤣 pic.twitter.com/ndAB5l23vF

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 November 2018