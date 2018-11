Hörður ekki sáttur við dómgæsluna – ,,Á ég skilið að fá spjald fyrir þetta?“

Hörður Björgvin Magnússon fékk að líta rautt spjald í gær er CSKA Moskva mætti Roma í Meistaradeildinni.

Íslendingar voru í aðahlutverki í gær en Arnór Sigurðsson skoraði einnig eina mark CSKA í 2-1 tapi.

Hörður fékk að líta sitt annað gula spjald í síðari hálfleik í gær og er annar Íslendingurinn til að fá rautt spjald í keppninni.

Landsliðsmaðurinn er þó ekki ánægður með spjaldið miðað við færslu sem hann setti á Twitter í dag.

,,Þetta lítur út fyrir að vera fullkominn tækling fyrir mér,“ skrifaði Hörður á Twitter og birti mynd af tæklingunni.

Það er erfitt að dæma hvort um brot hafi verið að ræða út frá einni mynd en hana má sjá hér fyrir neðan.

Is this worth a second yellow card?Looks like a perfect tackle imo @uefachampionsleague 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/4KBagOyjJ0

— Hörður B. Magnússon (@HordurM34) 8 November 2018