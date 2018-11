Ógnvekjandi andrúmsloft í Serbíu – Sjáðu móttökurnar sem Liverpool fékk

Liverpool spilar þessa stundina við lið Red Star frá Serbíu en leikurinn er í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Það er ekki auðvelt að koma á heimavöll Red Star en stuðningsmenn liðsins eru mjög ástríðufullir.

Það er óhætt að segja að leikmenn Liverpool hafi fengið alvöru móttökur er þeir mættu til leiks.

Allir stuðningsmenn Red Star tóku sig saman og sungu ‘Fuck you Liverpool’ og heyrðist það út um allan bæ.

Staðan er markalaus þessa stundina en fimm mínútur eru búnar af leiknum.

Hér má sjá móttökurnar sem gestirnir fengu.

A choreographed rendition of ‘f*** you Liverpool’ from the home fans #LFC pic.twitter.com/pawj1nlmkp

— James Pearce (@JamesPearceEcho) 6 November 2018