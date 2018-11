Gæsahúð fyrir alla stuðningsmenn United – 32 ár frá bestu ákvörðun félagsins

Það er óhætt að segja að Manchester United hafi ekki verið sama lið undanfarin fimm ár eftir nokkur stjóraskipti.

United þurfti að finna arftaka hins goðsagnarkennda Sir Alex Ferguson árið 2013 en hann stýrði liðinu í 27 ár.

Ferguson vann ófáa titla á Old Trafford og er af mörgum talinn besti stjóri knattspyrnusögunnar.

Síðan hann hvarf á brott hafa menn eins og David Moyes, Louis van Gaal og Jose Mourinho reynt fyrir sér í Manchester.

Fyrir nákvæmlega 32 árum síðan þá tók United þá ákvörðun að ráða Ferguson sem hafði áður verið landsliðsþjálfari Skotlands og stjóri Aberdeen.

Það er líklega besta ákvörðun í sögu félagsins þó að hann hafi byrjað með erfiðleikum. Félagið stóð við bakið á sínum manni og það borgaði sig.

#OnThisDay, 32 years ago, Manchester United appointed Sir Alex Ferguson as manager. This will give you goosebumps. Simply the greatest of all time. ❤️🇾🇪 #mufc pic.twitter.com/RAR7DcMgrQ

— United Xtra (@utdxtra) 6 November 2018