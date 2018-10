Gylfi Þór Sigurðsson hefur skorað ófá falleg mörk á ferlinum bæði með félagsliðum sínum og íslenska landsliðinu.

Gylfi skoraði frábært mark um helgina er Everton vann Leicester 2-1. Gylfi gerði sigurmark leiksins.

Miðjumaðurinn er einn besti spyrnumaður ensku deildarinnar og hefur sannað það oftar en einu sinni.

Skemmtilegt myndband var birt í gær af notandanum Icelandic Statistician á Twitter.

Þar má sjá fallegustu mörk Gylfa í ensku úrvalsdeildinni og er óhætt að segja að þau séu nokkur.

Myndbandið má sjá hér, njótið!

Gylfi Sigurdsson has now scored 50 goals in 217 PL matches. (23%)

Here are some of his best goals in the Premier League pic.twitter.com/GcSF3TeERs

— Icelandic Statistician™ (@IcelandicStats) 6 October 2018