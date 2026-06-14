Sylvia var myrt fyrir 45 árum – Gosdós kom upp um morðingjann

Lögreglunni tókst ekki að leysa málið á sínum tíma en 1995 var það tekið til rannsóknar á nýjan leik. Þá var var teppi, sem fannst á morðvettvanginum, rannsakað betur og fannst DNA á því. Það reyndist vera úr einhverjum öðrum en Sylvia.
Árið 2000 var prófíll unninn út frá þessu DNA og líktist prófíllinn að sögn lögreglunnar morðingjanum. Síðan gerðist ekki neitt markvert fyrr en 2021. Þá fékk lögreglan veður af David Dwayne Anderson, 62 ára, sem lögreglan taldi hugsanlega tengjast morðinu. Lögreglumenn fóru að heimili hans í Nebraska og tóku tvo ruslapoka úr ruslatunnunni hans. Í öðrum þeirra var gosdrykkjardós. Á henni fannst DNA sem passaði við það sem fannst 1995. Anderson var því handtekinn í febrúar 2021.
Hann var síðan ákærður fyrir morðið og 2022 var hann dæmdur í ævilangt fangelsi. Við dómsuppkvaðninguna sagði dómarinn að Anderson myndi aldrei aftur anda að sér lofti sem frjáls maður.