Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

SABC skýrir frá þessu og segir að lögreglan hafi tekið á móti mönnunum þegar þeir lentu í Jóhannesborg. Samkvæmt suðurafrískum lögum er ríkisborgunum bannað að veita erlendum ríkjum hernaðaraðstoð.
Eftir að neyðarkall barst frá hópnum í nóvember ræddi Cyril Ramaphosa, forseti, málið við Vladímír Pútín, Rússlandsforseta. Eftir fundinn sagði suðurafríska forsetaembættið að forsetarnir hefðu heitið að styðja aðgerðir til að koma mönnunum heim til Suður-Afríku.
Suður-Afríka hefur reynt að taka sér stöðu sem hlutlaust land varðandi stríðið í Úkraínu en á sama tíma átt í góðum samskiptum við Moskvuvaldið.
Indland, Nepal og Sri Lanka segja einnig að ríkisborgarar þeirra hafi verið blekktir til að ganga í rússneska herinn og taka þátt í stríðinu í Úkraínu.