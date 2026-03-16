Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

Mánudaginn 16. mars 2026 06:00

Rússneskir hermenn í Úkraínu. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fjórir Suður-Afríkumenn, sem voru blekktir til að berjast með Rússum í Úkraínu, sneru nýlega heim.  Þeir voru í 17 manna hópi sem sendi neyðarkall til suðurafrísku ríkisstjórnarinnar í nóvember.

SABC skýrir frá þessu og segir að lögreglan hafi tekið á móti mönnunum þegar þeir lentu í Jóhannesborg. Samkvæmt suðurafrískum lögum er ríkisborgunum bannað að veita erlendum ríkjum hernaðaraðstoð.

Eftir að neyðarkall barst frá hópnum í nóvember ræddi Cyril Ramaphosa, forseti, málið við Vladímír Pútín, Rússlandsforseta. Eftir fundinn sagði suðurafríska forsetaembættið að forsetarnir hefðu heitið að styðja aðgerðir til að koma mönnunum heim til Suður-Afríku.

Suður-Afríka hefur reynt að taka sér stöðu sem hlutlaust land varðandi stríðið í Úkraínu en á sama tíma átt í góðum samskiptum við Moskvuvaldið.

Indland, Nepal og Sri Lanka segja einnig að ríkisborgarar þeirra hafi verið blekktir til að ganga í rússneska herinn og taka þátt í stríðinu í Úkraínu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

