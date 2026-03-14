Laugardagur 14.mars 2026

Þess vegna ruglumst við á nöfnum ástvina okkar

Laugardaginn 14. mars 2026 11:30

Hefur þú lent í því að rugla saman nöfnum ástvina þinna? Ef svo er, þá veltir þú örugglega fyrir þér á þeirri stundu hvernig þú gast ruglað nöfnunum á fólki sem þú þekkir svo vel.

En þetta er ekki neitt til að hafa áhyggjur af og þýðir ekki að þú sért að gera lítið úr fólkinu í kringum þig. Þetta eru miklu algengari mistök en þú heldur.

Þú varst reiður við mömmu þína þegar hún kallaði þig nafni bróður þíns en þegar þú lentir í þessu, runnu á þig tvær grímur.

Þú heldur kannski að þú sért orðinn hjartalaus eða með elliglöp á byrjunarstigi. En engar áhyggjur, það er ekki svo. Svona lagað gerist aðallega þegar við erum í aðstæðum þar sem tilfinningaleg nánd er til staðar, heilinn er á sjálfstýringu.

Þvert á það sem margir halda, þá tengist þetta ekki minninu og þetta kemur fyrir ungt og gamalt fólk og getur gerst þegar einbeitingin er mikil.

Vísindamenn segja að heilinn skipuleggi upplýsingar eftir ákveðnu skipulagi þannig að fólk, sem hefur svipaða stöðu í lífi okkar t.d. börn, maki og nánir vinir, er sett saman í flokk.

Þegar við leitum að nafni, virkjar heilinn þennan flokk áður en hann velur orðið. Afleiðing af þessu getur orðið að líkt nafn kemur upp í staðinn fyrir rétta nafnið. Þetta eru ekki mistök, heldur bein afleiðing af nánum tengslum.

Kannski er smávegis kaldhæðni í því að við ruglum sjaldan saman nöfnum á fólki sem við höfum ekki sterk tilfinningaleg tengsl við. Það getur þó gerst þegar við verðum fyrir truflun eða nöfnin líkjast hvert öðru. Að rugla nöfnum er því meira merki um náin tengsl og ást en athyglisskort.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Þess vegna ruglumst við á nöfnum ástvina okkar
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Ítalía velti Grikklandi úr toppsætinu
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Segir að kona sem sakaði Trump um brot gegn sér hafi fengið sáttagreiðslu frá dánarbúi Epsteins
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
10 ára drengur lést eftir að fósturmóðir hans settist á hann
Pressan
Í gær
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma
Pressan
Í gær
Tesla bindur vonir við nýjan bíl með engu stýri og engum pedölum
Pressan
Í gær
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Pressan
Í gær
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á

Mest lesið

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig

Nýlegt

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar
Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“
Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar
Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Pressan
Í gær
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Í gær

Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“

Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“
Pressan
Í gær
Bíllausir dagar? Íhuga neyðaraðgerðir til að takmarka akstur fólks
Pressan
Í gær
Hneppti fatlaða unglingsstúlku í þrældóm og beitti hana hrottalegu ofbeldi í 25 ár
Pressan
Fyrir 2 dögum

Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu

Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 2 dögum
Móðir horfins barns ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Moldríkir bræður í vondum málum

Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin
Pressan
Fyrir 4 dögum

Trump segir stríðið svo gott sem búið

Trump segir stríðið svo gott sem búið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 5 dögum

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 5 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?