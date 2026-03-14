Þess vegna ruglumst við á nöfnum ástvina okkar

En þetta er ekki neitt til að hafa áhyggjur af og þýðir ekki að þú sért að gera lítið úr fólkinu í kringum þig. Þetta eru miklu algengari mistök en þú heldur.
Þú varst reiður við mömmu þína þegar hún kallaði þig nafni bróður þíns en þegar þú lentir í þessu, runnu á þig tvær grímur.
Þú heldur kannski að þú sért orðinn hjartalaus eða með elliglöp á byrjunarstigi. En engar áhyggjur, það er ekki svo. Svona lagað gerist aðallega þegar við erum í aðstæðum þar sem tilfinningaleg nánd er til staðar, heilinn er á sjálfstýringu.
Þvert á það sem margir halda, þá tengist þetta ekki minninu og þetta kemur fyrir ungt og gamalt fólk og getur gerst þegar einbeitingin er mikil.
Vísindamenn segja að heilinn skipuleggi upplýsingar eftir ákveðnu skipulagi þannig að fólk, sem hefur svipaða stöðu í lífi okkar t.d. börn, maki og nánir vinir, er sett saman í flokk.
Þegar við leitum að nafni, virkjar heilinn þennan flokk áður en hann velur orðið. Afleiðing af þessu getur orðið að líkt nafn kemur upp í staðinn fyrir rétta nafnið. Þetta eru ekki mistök, heldur bein afleiðing af nánum tengslum.
Kannski er smávegis kaldhæðni í því að við ruglum sjaldan saman nöfnum á fólki sem við höfum ekki sterk tilfinningaleg tengsl við. Það getur þó gerst þegar við verðum fyrir truflun eða nöfnin líkjast hvert öðru. Að rugla nöfnum er því meira merki um náin tengsl og ást en athyglisskort.