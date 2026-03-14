Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“

Greene sat í fulltrúadeildinni fyrir Repúblikana en sagði af sér þingmennsku á síðasta ári. HuffPost segir að hún hafi nýlega varað samlanda sína við og sagt að þeir verði að taka það alvarlega þegar Trump ræðir um að bjóða sig fram til forseta í þriðja sinn. Það er óheimilt samkvæmt stjórnarskránni.
Greene ræddi nýlega við Megyn Kelly hjá SiriusMX. Greene sagði að Trump hafi oft sagt að hann telji að hann komist ekki í himnaríki og velti því upp hvað þetta segði um andlegt ástand manns „sem sé kominn að leiðarenda í lífinu“.
Trump hefur oft rætt það opinberlega að hann gæti boðið sig fram í þriðja sinn. Í lok febrúar sagðist hann „eiga skilið“ að sitja þriðja kjörtímabilið í forsetaembættinu.
Hann er nú þegar farinn að selja varning tengdan forsetakosningunum 2028 og nánir samstarfsmenn hans, þar á meðal Steve Bannon, hafa spáð því að hann muni bjóða sig fram.