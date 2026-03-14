Laugardagur 14.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast"

Laugardaginn 14. mars 2026 17:30

Marjorie Taylor Greene. Mynd:Getty

Marjorie Taylor Greene var lengi vel einn harðasti stuðningsmaður Donald Trump en það slettist heldur betur upp á vinskapinn fyrir nokkrum mánuðum eftir að hún byrjaði að gagnrýna forsetann og stefnu hans í ýmsum málum, þá sérstaklega varðandi birtingu Epsteinskjalanna.

Greene sat í fulltrúadeildinni fyrir Repúblikana en sagði af sér þingmennsku á síðasta ári. HuffPost segir að hún hafi nýlega varað samlanda sína við og sagt að þeir verði að taka það alvarlega þegar Trump ræðir um að bjóða sig fram til forseta í þriðja sinn. Það er óheimilt samkvæmt stjórnarskránni.

Greene ræddi nýlega við Megyn Kelly hjá SiriusMX. Greene sagði að Trump hafi oft sagt að hann telji að hann komist ekki í himnaríki og velti því upp hvað þetta segði um andlegt ástand manns „sem sé kominn að leiðarenda í lífinu“.

Trump hefur oft rætt það opinberlega að hann gæti boðið sig fram í þriðja sinn. Í lok febrúar sagðist hann „eiga skilið“ að sitja þriðja kjörtímabilið í forsetaembættinu.

Hann er nú þegar farinn að selja varning tengdan forsetakosningunum 2028 og nánir samstarfsmenn hans, þar á meðal Steve Bannon, hafa spáð því að hann muni bjóða sig fram.

