Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?

Það var í júlí 1999 sem karlmannslík fannst í ánni River Lee, sem er við Cork City á Írlandi. Ekki hefur tekist að bera kennsl á líkið sem er af manni á aldrinum 40 til 60 ára. Hann var ekki með nein skilríki á sér.
BBC segir að lögreglan hafi nýlega hvatt almenning til að skoða myndir af skeifunni.
Talsmaður lögreglunnar sagði að miðað við hvernig nafnið í skeifunni er stafað þá gæti maðurinn hafa komið frá öðru landi.
MacGinty er vinsælt nafn í Skotlandi og á Norður-Írlandi sagði talsmaðurinn og bætti við að það sé algengara að nafnið sé stafað svona í Skotlandi en á Norður-Írlandi.
Krufning leiddi í ljós að maðurinn hafði drukknað en ekki var hægt að skera úr um hversu lengi líkið hafði verið í vatni því það var svo illa farið.
DNA rannsóknir og samanburður skiluðu engum árangri.