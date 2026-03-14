Laugardagur 14.mars 2026

Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?

Laugardaginn 14. mars 2026 15:30

Skeifan sem fannst á líkinu. Mynd:Írska lögreglan

Skeifa, sem nafnið MacGinty er rituð í, gæti verið lykillinn að lausn 26 ára gamallar ráðgátu.

Það var í júlí 1999 sem karlmannslík fannst í ánni River Lee, sem er við Cork City á Írlandi. Ekki hefur tekist að bera kennsl á líkið sem er af manni á aldrinum 40 til 60 ára. Hann var ekki með nein skilríki á sér.

BBC segir að lögreglan hafi nýlega hvatt almenning til að skoða myndir af skeifunni.

Talsmaður lögreglunnar sagði að miðað við hvernig nafnið í skeifunni er stafað þá gæti maðurinn hafa komið frá öðru landi.

MacGinty er vinsælt nafn í Skotlandi og á Norður-Írlandi sagði talsmaðurinn og bætti við að það sé algengara að nafnið sé stafað svona í Skotlandi en á Norður-Írlandi.

Krufning leiddi í ljós að maðurinn hafði drukknað en ekki var hægt að skera úr um hversu lengi líkið hafði verið í vatni því það var svo illa farið.

DNA rannsóknir og samanburður skiluðu engum árangri.

