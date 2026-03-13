Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás

Maðurinn sem um ræðir, Ayman Mohamad Ghazali, 41 árs, ók bifreið sinni inn í húsið og hóf skothríð. Hann var aftur á móti skotinn til bana áður af öryggisverði á staðnum áður en honum tókst að gera frekari skaða. Einn öryggisvörður slasaðist þegar hann varð fyrir bifreið Aymans, en hann er ekki í lífshættu.
Ayman, sem fæddist í Líbanon en var bandarískur ríkisborgari, er sagður hafa misst ættingja sína í loftárásum nýlega og er talið að hann hafi viljað hefna fyrir það. Hann er sagður hafa misst meðal annars tvo bræður sína í umræddri árás.
Lögregla gerði húsleit á heimili mannsins í úthverfi Detroit í gærkvöldi. Hann var starfsmaður veitingastaðar, en samkvæmt opinberum gögnum kom hann til Bandaríkjanna frá Líbanon árið 2011 og fékk bandarískan ríkisborgararétt árið 2016.