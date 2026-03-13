fbpx
Föstudagur 13.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás

Pressan
Föstudaginn 13. mars 2026 09:30

Lögregla var með mikinn viðbúnað á vettvangi. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður sem grunaður er um að hafa ætlað að fremja fjöldamorð í samkomuhúsi gyðinga í West Bloomfield í Michigan í gær er sagður hafa verið drifinn áfram af hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárásum Ísraelshers í Líbanon nýlega.

Maðurinn sem um ræðir, Ayman Mohamad Ghazali, 41 árs, ók bifreið sinni inn í húsið og hóf skothríð. Hann var aftur á móti skotinn til bana áður af öryggisverði á staðnum áður en honum tókst að gera frekari skaða. Einn öryggisvörður slasaðist þegar hann varð fyrir bifreið Aymans, en hann er ekki í lífshættu.

Ayman, sem fæddist í Líbanon en var bandarískur ríkisborgari, er sagður hafa misst ættingja sína í loftárásum nýlega og er talið að hann hafi viljað hefna fyrir það. Hann er sagður hafa misst meðal annars tvo bræður sína í umræddri árás.

Lögregla gerði húsleit á heimili mannsins í úthverfi Detroit í gærkvöldi. Hann var starfsmaður veitingastaðar, en samkvæmt opinberum gögnum kom hann til Bandaríkjanna frá Líbanon árið 2011 og fékk bandarískan ríkisborgararétt árið 2016.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Bíllausir dagar? Íhuga neyðaraðgerðir til að takmarka akstur fólks
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Hneppti fatlaða unglingsstúlku í þrældóm og beitti hana hrottalegu ofbeldi í 25 ár

Mest lesið

Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Trent sparar ekki stóru orðin
Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Chelsea hefur áhuga á leikmanni Arsenal sem sagður er ósáttur
Pressan
Í gær
Móðir horfins barns ákærð fyrir morð
Pressan
Í gær

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Í gær
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Í gær
Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Moldríkir bræður í vondum málum

Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið

Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist

Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump segir stríðið svo gott sem búið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin

Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 3 dögum

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 4 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann