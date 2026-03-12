fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

Bíllausir dagar? Íhuga neyðaraðgerðir til að takmarka akstur fólks

Fimmtudaginn 12. mars 2026 16:30

Stjórnvöld á Nýja-Sjálandi eru nú að meta hvort grípa eigi til neyðaraðgerða sem gætu sett takmarkanir á akstur almennings ef þrengir að framboði eldsneytis á heimsvísu.

Áformin koma í kjölfar aukinnar spennu á alþjóðlegum mörkuðum vegna átakanna í Mið-Austurlöndum sem þegar hafa haft áhrif á olíuverð.

Að sögn fjármálaráðherrans, Nicola Willis, hafa embættismenn farið yfir löggjöf sem var upphaflega sett í kjölfar írönsku byltingarinnar árið 1979. Þá varð veruleg röskun á olíuframleiðslu sem leiddi til snarprar hækkunar á heimsmarkaðsverði og knúði mörg ríki til að grípa til skömmtunar og annarra neyðarráðstafana.

Í frétt News.com.au kemur fram að með vísan til þessarar heimildar gætu yfirvöld krafist þess að bíleigendur tilnefndu einn dag í viku þar sem þeim væri óheimilt að aka ökutækjum sínum. Brot á slíkum reglum gætu varðað háum sektum.

Slíkar aðgerðir voru áður þekktar sem svokallaðir „bíllausir dagar“ og voru í gildi á Nýja-Sjálandi frá júlí 1979 til maí 1980. Þá þurftu ökumenn að hafa sýnilegan límmiða í framrúðu bifreiða sinna sem gaf til kynna hvaða dag þeir máttu ekki aka. Undanþágur voru veittar til ákveðinna lykilstarfsmanna og í neyðartilvikum.

Umræða um mögulega endurvakningu slíkra ráðstafana hefur þegar vakið deilur innanlands. Stuðningsmenn telja þær geta reynst nauðsynlegar til að tryggja stöðugleika í framboði eldsneytis á tímum alþjóðlegrar óvissu, en gagnrýnendur óttast að þær muni hafa víðtæk áhrif á daglegt líf almennings og atvinnulíf.

