Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“

Fyrir tæpum tveimur árum síðan var hjúkrunarfræðingur barinn til dauða á stefnumóti við elskhuga sinn. Parið, sem bæði voru gift öðrum, hittust í ástarhreiðri sem elskhuginn, Rene J. Perez, hafði sérstaklega útbúið fyrir afmæli hjúkrunarfræðingsins, Lisu Campitelli.
Lík hinnar 35 ára gömlu Campitelli fannst á afskekktum vegi skammt frá bifreið hennar sem enn var í gangi. Áverkar á líkinu bentu til töluverðra barsmíða. Höfuðkúpan var brotin sem og nokkur rif og eins mátti sjá merki um barsmíðar á baki hennar og hálsi. Rannsókn lögreglu hefur tekið töluverðan tíma, en nú er komið í ljós að Campitelli var að halda við samstarfsfélaga sinn sem vann með henni á sjúkrahúsinu. Höfðu þau verið að hittast í um tvö ár.
Degi fyrir morðið hafði Campitelli sent elskhuga sínum skilaboð á WhatsApp.
„Ég elska þig. Mér líður frekar furðulega. Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun. Þú hefur aldrei gert annað eins fyrir mig áður og ég er pínu stressuð.“
Var hjúkrunarfræðingurinn þar að vísa til þess að Perez sagðist hafa skipulagt rómantískt stefnumót í tilefni afmælis hennar þann 28. október 2024. Perez svaraði skilaboðunum:
„Lol, þetta er ekkert stórmál. Ég er bara að reyna að sýna þér að ég get verið rómantískur. Þetta verður líklega ekki eins gott og það sem þú hefur gert fyrir mig.“
Kvöldið 28. október yfirgaf Campitelli heimili sitt í rauðum kjól og háum hælum. Hún sagði við eiginmann sinn, John, að hún væri að fara út að borða með vinum. Perez hafði útbúið ástarhreiður fyrir þau í baksæti bifreiðar Campitelli. Hafði hann keypt teppi og látið skrifa á það: Til hamingju með daginn, vona að afmælið þitt verði geðveikt. Eins hafði hann komið fyrir sérstökum rakadrægum undirbreiðslum sem eru notaðar á sjúkrahúsum. Sætisbökin höfðu verið lögð niður.
Nokkrum klukkustundum síðar fannst Campitelli látin. Blóðslóð lá frá farþegasæti bifreiðarinnar að líkinu og bentu vegsummerki til þess að Campitelli hefði verið dregin úr bílnum. Við ökumannssætið mátti sjá blóðbletti sem gáfu til kynna að einhver hefði reynt að þrífa.
Perez neitar sök í málinu og segist hafa aflýst stefnumótinu því sonur hans var veikur. Skilaboð hans og Campitelli gefa þó til kynna að stefnumótið hafi farið fram. Eins má sjá Perez á gangi skammt frá vinnustað sínum rétt eftir að Campitelli lést og þar sést hann henda einhverju í ruslið. Lögregla segir að Perez hafi verið handtekinn eftir ítarlega rannsókn, rúmlega 50 húsleitir og ítarlega greiningu gagna.