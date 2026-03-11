Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir

Þetta kemur fram í alríkisskjölum sem fréttastofan Associated Press fjallar um.
Thompson vakti heimsathygli árið 1988 þegar hann fann gufuskipið S.S. Central America undan ströndum Suður-Karólínu. Skipið, sem sökk í fellibyl árið 1857, var meðal annars hlaðið mörg þúsund gullpeningum frá tímum gullæðisins í Kaliforníu, en talið er að yfir 400 manns hafi farist með skipinu.
Sjá einnig: Þrjóskur fjársjóðsleitarmaður – Hefur verið fimm ár í fangelsi fyrir að neita að segja hvar fjársjóðurinn er
Fundurinn var talinn mikið afrek í bandarískri sögu og var Thompson hylltur sem hetja. Árin sem fylgdu snerust þó upp í harðar deilur við fjárfesta sem höfðu stutt fjárhagslega við leitina gegn því að fá hlutdeild í því sem kynni að finnast. Þeir sökuðu hann um að hafa haft milljónir dollara af þeim með sölu á gulli úr flakinu.
Alls greiddi 161 fjárfestir honum 12,7 milljónir dollara fyrir að finna skipið en þeir fengu aldrei nein svör um árangur leitarinnar og stefndu Thompson að lokum fyrir dóm.
Alríkisdómari skipaði honum að mæta fyrir dóm 2012 og skýra frá því hvar gullpeningarnir væru. En Thompson mætti ekki og flúði til Flórída þar sem hann faldi sig á hóteli, með unnustu sinni, nærri Boca Raton. Alríkislögreglumenn höfðu uppi á honum snemma árs 2015 og handtóku.
Dómstóll taldi hann hafa sýnt dómnum lítilsvirðingu með því að neita að veita upplýsingar um staðsetningu um 500 gullmynta sem vantaði úr fjársjóðnum. Thompson hélt því fram að myntirnar hefðu verið afhentar sjóði í Belís og að tekjur af sölu fyrsta hluta gullsins hefðu að mestu farið í lögfræðikostnað og bankalán.
Venjulega situr fólk ekki lengur í fangelsi en 18 mánuði fyrir að sýna dómstólum vanvirðingu en mál hans sker sig verulega úr. Fyrir rúmu ári samþykkti alríkisdómari að ljúka mætti refsingu hans og taldi dómarinn ólíklegt að áframhaldandi fangelsun myndi leiða til svara um hvar gullið væri. Thompson hóf þá afplánun tveggja ára dóms fyrir að hafa ekki mætt fyrir dóm árið 2012.
Hann er nú 73 ára og hefur haldið því fram að hann viti ekki hvar gullið er niður komið. Málið hefur vakið deilur meðal lögfræðinga og fjárfesta, en sumir telja að refsing hans hafi verið óvenju þung í ljósi þess að um viðskiptadeilu var að ræða.
Lagasérfræðingar benda á að fangelsisvist fyrir að vanvirða dóm (e. contempt of court) sé oft ótímabundin, en að sjaldgæft sé að hún vari svo lengi sem í þessu tilviki.