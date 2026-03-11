fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríski fjársjóðsleitarmaðurinn Tommy Thompson, sem varð heimsþekktur á sínum tíma fyrir að finna eitt merkasta skipsflak í sögu Bandaríkjanna, er laus úr fangelsi eftir að hafa setið inni í rúman áratug.

Þetta kemur fram í alríkisskjölum sem fréttastofan Associated Press fjallar um.

Thompson vakti heimsathygli árið 1988 þegar hann fann gufuskipið S.S. Central America undan ströndum Suður-Karólínu. Skipið, sem sökk í fellibyl árið 1857, var meðal annars hlaðið mörg þúsund gullpeningum frá tímum gullæðisins í Kaliforníu, en talið er að yfir 400 manns hafi farist með skipinu.

Sjá einnig: Þrjóskur fjársjóðsleitarmaður – Hefur verið fimm ár í fangelsi fyrir að neita að segja hvar fjársjóðurinn er

Harðar deilur og flótti

Fundurinn var talinn mikið afrek í bandarískri sögu og var Thompson hylltur sem hetja. Árin sem fylgdu snerust þó upp í harðar deilur við fjárfesta sem höfðu stutt fjárhagslega við leitina gegn því að fá hlutdeild í því sem kynni að finnast. Þeir sökuðu hann um að hafa haft milljónir dollara af þeim með sölu á gulli úr flakinu.

Alls greiddi 161 fjárfestir honum 12,7 milljónir dollara fyrir að finna skipið en þeir fengu aldrei nein svör um árangur leitarinnar og stefndu Thompson að lokum fyrir dóm.

Alríkisdómari skipaði honum að mæta fyrir dóm 2012 og skýra frá því hvar gullpeningarnir væru. En Thompson mætti ekki og flúði til Flórída þar sem hann faldi sig á hóteli, með unnustu sinni, nærri Boca Raton. Alríkislögreglumenn höfðu uppi á honum snemma árs 2015 og handtóku.

Gullið ófundið

Dómstóll taldi hann hafa sýnt dómnum lítilsvirðingu með því að neita að veita upplýsingar um staðsetningu um 500 gullmynta sem vantaði úr fjársjóðnum. Thompson hélt því fram að myntirnar hefðu verið afhentar sjóði í Belís og að tekjur af sölu fyrsta hluta gullsins hefðu að mestu farið í lögfræðikostnað og bankalán.

Venjulega situr fólk ekki lengur í fangelsi en 18 mánuði fyrir að sýna dómstólum vanvirðingu en mál hans sker sig verulega úr. Fyrir rúmu ári samþykkti alríkisdómari að ljúka mætti refsingu hans og taldi dómarinn ólíklegt að áframhaldandi fangelsun myndi leiða til svara um hvar gullið væri. Thompson hóf þá afplánun tveggja ára dóms fyrir að hafa ekki mætt fyrir dóm árið 2012.

Hann er nú 73 ára og hefur haldið því fram að hann viti ekki hvar gullið er niður komið. Málið hefur vakið deilur meðal lögfræðinga og fjárfesta, en sumir telja að refsing hans hafi verið óvenju þung í ljósi þess að um viðskiptadeilu var að ræða.

Lagasérfræðingar benda á að fangelsisvist fyrir að vanvirða dóm (e. contempt of court) sé oft ótímabundin, en að sjaldgæft sé að hún vari svo lengi sem í þessu tilviki.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Í gær
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Í gær
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Mest lesið

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Moldríkir bræður í vondum málum
Þrír frægir menn heimsóttu sama vændishúsið stöðugt – Stúlkan sem þeir umgengust mest reyndist vera 16 ára

Nýlegt

Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Pressan
Í gær
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Í gær

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin
Pressan
Í gær
Trump segir stríðið svo gott sem búið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 2 dögum

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 2 dögum
Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?

Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla

Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 3 dögum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætla ekki að skera undan birninum

Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Fyrir 3 dögum
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 