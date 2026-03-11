Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans

Í rannsókninni kom fram að eldra fólk sem tók fjölvítamín daglega í tvö ár sýndi merki um hægari líffræðilega öldrun, byggt á mælingum á breytingum í frumum líkamans. Áhrifin samsvöruðu því að líffræðilegur aldur þátttakenda lækkaði um um það bil fjóra mánuði.
Þegar fólk eldist verða frumur líkamans smám saman fyrir skemmdum. Frumurnar geta þá losað efni sem valda bólgum á sama tíma og viðgerðarkerfi líkamans verður síður skilvirkt.
Með tímanum eykur þetta hættuna á hinum ýmsu sjúkdómum, til dæmis krabbameini, heilabilun og hjartasjúkdómum.
Í rannsókninni var líffræðilegur aldur nærri 1.000 heilbrigðra einstaklinga mældur og voru notuð blóðsýni til að greina aldurstengdar breytingar í DNA.
Sýnin voru tekin í upphafi rannsóknarinnar og aftur eftir eitt og tvö ár. Vísindamenn notuðu svonefndar epigenetískar klukkur til að meta líffræðilegan aldur, en þær fylgjast með breytingum í DNA sem endurspegla hversu hratt líkaminn eldist.
Niðurstöðurnar sýndu að þeir þátttakendur sem tóku fjölvítamín sýndu merki um hægari öldrun samkvæmt þeim mælingum sem notaðar voru í rannsókninni, samanborið við þá sem fengu lyfleysu. Áhrifin voru mest hjá einstaklingum sem í upphafi rannsóknarinnar virtust eldast hraðar líffræðilega en raunaldur þeirra gaf til kynna.
Rannsókninni var stýrt af vísindamönnum við Massachusetts General Brigham og segja aðstandendur hennar að niðurstöðurnar bendi til þess að fjölvítamín geti verið einföld og aðgengileg leið til að styðja við heilbrigðari öldrun, þó að áhrifin sem mældust hafi verið tiltölulega lítil.
Fjölvítamín innihalda yfirleitt vítamín á borð við A-, C-, D-, E- og B-vítamín auk steinefna eins og sinks, magnesíums og járns sem geta hjálpað til við að bæta upp mögulegan skort á næringarefnum.