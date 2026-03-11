fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Moldríkir bræður í vondum málum

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 07:00

Alon Alexander og Oren Alexander hafa verið sakfelldir. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þrír bræður, þar á meðal tveir af þekktustu fasteignasölum Bandaríkjanna á sviði lúxuseigna, voru á mánudag sakfelldir í New York fyrir samsæri um mansal í kynferðislegum tilgangi eftir fimm vikna réttarhöld.

Bræðurnir, tvíburarnir Oren og Alon Alexander, 38 ára, og eldri bróðir þeirra Tal Alexander, 39 ára, voru fundnir sekir í öllum tíu ákæruliðum málsins. Saksóknarar sögðu bræðurna hafa notað fíkniefni og þvinganir til að nauðga konum yfir langt tímabil.

Alls báru ellefu konur vitni fyrir dómi og sögðu að einn eða fleiri bræðranna hefðu ráðist á sig kynferðislega. Að sögn saksóknara hafa meira en 60 konur lýst því yfir að þær hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu bræðranna.

Samkvæmt vitnisburði fór hluti atvikanna fram eftir að konum var boðið í ferðalög á lúxusáfangastaði, meðal annars til Hamptons, í siglingu um Karíbahaf og í skíðaferð til Aspen í Colorado.

Verjendur bræðranna héldu því fram að framburður kvennanna væri óáreiðanlegur og að sumar þeirra væru að reyna að hagnast á auðæfum bræðranna. Lögmennirnir viðurkenndu þó að bræðurnir hefðu verið miklir kvennabósar, en sögðu allt kynlíf hafa verið með samþykki.

Oren og Tal Alexander störfuðu áður sem fasteignasalar hjá fasteignarisunum Douglas Elliman áður en þeir stofnuðu eigið fyrirtæki, Official. Alon Alexander starfaði hins vegar hjá einkavörslu- og öryggisfyrirtæki fjölskyldunnar.

Auk sakamálsins standa bræðurnir frammi fyrir fjölda einkamála. Þar á meðal er mál sem Tracy Tutor, sem þekkt er úr raunveruleikaþættinum Million Dollar Listing Los Angeles, höfðaði. Hún heldur því fram að Oren Alexander hafi byrlað henni lyf og ráðist á hana á salerni veitingastaðar í New York þegar þau voru þar vegna fasteignaviðburðar.

Við réttarhöldin sögðu margar konur sem báru vitni að þær teldu að þeim hefði verið byrlað og lýstu sumar því að þær hefðu misst alla stjórn eftir að hafa drukkið tæplega einn drykk.

Saksóknarar lögðu einnig fram textaskilaboð og tölvupósta þar sem bræðurnir virtust monta sig af kynferðislegum afrekum og ræða áhrif ýmissa lyfja á hömluleysi kvennanna.

Einn vitnisburður kom frá konu sem sagðist hafa verið nauðgað af Alon Alexander í Aspen árið 2017 þegar hún var 17 ára. Hún sagðist vera dóttir milljarðamærings og hafnaði því að málið snerist um fjárhagslegan ávinning.

Bræðurnir gætu átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi þegar dómur verður kveðinn upp yfir þeim í ágúst næstkomandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 40 mínútum
Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Í gær
Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Í gær
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Í gær
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist

Mest lesið

Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman

Nýlegt

Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi
Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Meistaradeildin aukaatriði fyrir Tottenham
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Pressan
Í gær
Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Í gær

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Í gær
Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Í gær
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Í gær

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 2 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætla ekki að skera undan birninum

Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Fyrir 3 dögum
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Fyrir 3 dögum
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið