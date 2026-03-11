Moldríkir bræður í vondum málum

Bræðurnir, tvíburarnir Oren og Alon Alexander, 38 ára, og eldri bróðir þeirra Tal Alexander, 39 ára, voru fundnir sekir í öllum tíu ákæruliðum málsins. Saksóknarar sögðu bræðurna hafa notað fíkniefni og þvinganir til að nauðga konum yfir langt tímabil.
Alls báru ellefu konur vitni fyrir dómi og sögðu að einn eða fleiri bræðranna hefðu ráðist á sig kynferðislega. Að sögn saksóknara hafa meira en 60 konur lýst því yfir að þær hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu bræðranna.
Samkvæmt vitnisburði fór hluti atvikanna fram eftir að konum var boðið í ferðalög á lúxusáfangastaði, meðal annars til Hamptons, í siglingu um Karíbahaf og í skíðaferð til Aspen í Colorado.
Verjendur bræðranna héldu því fram að framburður kvennanna væri óáreiðanlegur og að sumar þeirra væru að reyna að hagnast á auðæfum bræðranna. Lögmennirnir viðurkenndu þó að bræðurnir hefðu verið miklir kvennabósar, en sögðu allt kynlíf hafa verið með samþykki.
Oren og Tal Alexander störfuðu áður sem fasteignasalar hjá fasteignarisunum Douglas Elliman áður en þeir stofnuðu eigið fyrirtæki, Official. Alon Alexander starfaði hins vegar hjá einkavörslu- og öryggisfyrirtæki fjölskyldunnar.
Auk sakamálsins standa bræðurnir frammi fyrir fjölda einkamála. Þar á meðal er mál sem Tracy Tutor, sem þekkt er úr raunveruleikaþættinum Million Dollar Listing Los Angeles, höfðaði. Hún heldur því fram að Oren Alexander hafi byrlað henni lyf og ráðist á hana á salerni veitingastaðar í New York þegar þau voru þar vegna fasteignaviðburðar.
Við réttarhöldin sögðu margar konur sem báru vitni að þær teldu að þeim hefði verið byrlað og lýstu sumar því að þær hefðu misst alla stjórn eftir að hafa drukkið tæplega einn drykk.
Saksóknarar lögðu einnig fram textaskilaboð og tölvupósta þar sem bræðurnir virtust monta sig af kynferðislegum afrekum og ræða áhrif ýmissa lyfja á hömluleysi kvennanna.
Einn vitnisburður kom frá konu sem sagðist hafa verið nauðgað af Alon Alexander í Aspen árið 2017 þegar hún var 17 ára. Hún sagðist vera dóttir milljarðamærings og hafnaði því að málið snerist um fjárhagslegan ávinning.
Bræðurnir gætu átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi þegar dómur verður kveðinn upp yfir þeim í ágúst næstkomandi.