Miðvikudagur 11.mars 2026

Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 16:28

Reinaldo Jesus LeFonts var 68 ára gamall þegar hann varð fyrir stunguárás í september. Árásin var tilefnislaus og hafði Reinaldo ekkert unnið sér til saka annað en að standa og hlaða Teslu-bifreið sína fyrir utan bókasafn í Kaliforníu.

Lögreglu tókst að hafa uppi á árásarmanninum sem reyndist vera hinn 23 ára gamli Giovanni Navarro. Það atvikaðist þó með óheppilegum hætti að gerendur Reinaldo urðu tveir. Þegar sjúkrabifreið bar að garði og sjúkraflutningamenn fóru að huga að Reinaldo gerði annar óprúttinn aðili sér lítið fyrir og stal sjúkrabifreiðinni. Sá maður var hinn 52 ára gamli Nicholas DeMarco. Þetta varð til þess að Reinaldo komst ekki á sjúkrahús í tæka tíð og lést hann á bílastæðinu. Hann hafði hlotið stunguáverka á hálsi, höfði og handlegg.

LeFont-fjölskyldan telur að yfirvöld í Downey-borg beri ábyrgð á því hvernig fór. Hefði öryggi verið tryggt með fullnægjandi hætti á vettvangi þá hefði verið hægt að bjarga Reinaldo. Fjölskyldan hefur farið fram á 5 milljarða í skaðabætur. Er því meðal annars haldið fram í stefnu að sjúkrabifreiðin hafi ekki verið útbúin sérstökum læsingarbúnaði til að koma í veg fyrir þjófnað. Samkvæmt lögum í Kaliforníu er öllum sjúkrabílum skylt að hafa slíkan búnað. Eins hafi yfirvöld sett upp skilti við bókasafnið þar sem stóð að bílastæðið væri vaktað allan sólarhringinn. Þetta hafi gefið Reinaldo falska öryggiskennd.

Loks hefði verið hægt að koma í veg fyrir harmleikinn ef morðinginn sjálfur, Giovanni Navarro, hefði sætt viðeigandi eftirliti en hann hafði verið handtekinn deginum fyrir árásina fyrir að vera í óleyfi á bókasafninu. Hann hafði þrátt fyrir utan aldur 28 brot á bakinu, þar með talið fyrir brot gegn vopnalögum, tilraun til innbrots og hótanir.

„Downey-borg vissi að þetta bílastæði væri hættulegt,“ segir lögmaður fjölskyldunnar í samtali við L.A. Times. „Þeir vissu að maðurinn sem myrti Reinaldo hafði verið handtekinn deginum áður. Þeir vissu að björgunarbifreiðar þeirra voru ekki með viðeigandi búnað. Samt gerðu þeir ekkert. Reinaldo lést steinsnar frá hjálpinni sem hefði átt að vera til staðar.“

 

