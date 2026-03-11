Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi

Sex manns létust og fimm slösuðust í harmleiknum. Í frétt NBC kemur fram að lögregla rannsaki hvort einstaklingur í rútunni hafi hugsanlega hellt eldfimum vökva yfir sig áður en hann bar eld að.
Talsmaður lögreglu, Frédéric Papaux, segir að þetta sé á meðal þess sem er til rannsóknar.
Slökkvilið og aðrir viðbragðsaðilar voru kallaðir á vettvang skömmu eftir að eldurinn kviknaði. Þegar þeir komu á staðinn var rútan þegar alelda. Ekki hefur verið greint frá nöfnum þeirra sem létust og stendur yfir vinna við að bera kennsl á fórnarlömbin. Að sögn lögreglu gæti sú vinna tekið nokkra daga.
Forseti Sviss, Guy Parmelin, sagðist í færslu á samfélagsmiðlum vera sleginn yfir tíðindunum og vottaði fjölskyldum hinna látnu samúð sína. Hann bætti við að hugur sinn væri einnig hjá slösuðum og viðbragðsaðilum.
Eldsvoðinn hefur vakið sterk viðbrögð meðal íbúa svæðisins og rifjað upp hörmulegan bruna í skíðabænum Crans-Montana á gamlárskvöld þegar 41 lést.