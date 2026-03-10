fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“

Þriðjudaginn 10. mars 2026 16:30

Sjónvarpskonan Meghan McCain hefur hvatt Donald Trump Bandaríkjaforseta til að koma í veg fyrir að öldungardeildarþingmaðurinn Lindsey Graham ræði um stríðið gegn Íran í fjölmiðlum. Meghan er mikil íhaldskona enda dóttir fyrrum forsetaframbjóðanda Repúblikanaflokksins, Johns McCain. Hún telur að Graham sé ekki að gera nokkrum greiða með gífuryrðum sem hann hefur verið að láta falla á opinberum vettvangi.

Graham sagði, sem dæmi, í samtali við Fox á dögunum að áhorfendur ættu að bíða átekta og sjá hvernig næstu vikur munu þróast. „Við ætlum að sprengja skrattann úr þessu fólki“.

Meghan misbauð þessi ummæli öldungardeildarþingmannsins og skrifaði í færslu á samfélagsmiðlinum X:

„Ég hef þekkt Lindsey Graham frá því ég var barn. Ég biðla til allra úr ríkisstjórn Trumps sem tilbúnir eru að hlusta að hætta að gera þennan mann út sem talsmann. Hann er að hræða fólk og skaðar hver þau skilaboð sem þið eruð að reyna að selja almenningi í Bandaríkjunum um Íran-stríðið.“

Öldungardeildarþingmaðurinn þykir hafa gengið nokkuð langt í gífuryrðum undanfarið. Til dæmis hefur hann gefið til kynna að spjótum Bandaríkjahers verði næst beint að Kúbu. Kallaði hann opinskátt eftir því í aðdraganda stríðsins að Trump myndi ráða æðsta klerk Írans, Ali Hosseini Khamenei, af dögum. Hann vakti svo athygli í gær þegar hann hótaði Sádí-Arabíu og sagði að ef konungsríkið myndi ekki styðja Bandaríkin í stríðinu þá myndi það hafa afleiðingar.

Um Kúbu sagði Graham: „Dagar þeirra eru taldir.“

Fyrir 10 klukkutímum
Fyrir 11 klukkutímum
Í gær
