Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist

Atvikið átti sér stað á fimmtudagskvöld þegar hópur nemenda kom að heimili Hughes og dreifði klósettpappír yfir lóðina við hús hans. Nemendur voru í svokölluðu „junior/senior“-stríði þar sem yngri og eldri nemendur safna stigum með allskonar hrekkjum.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu gekk Hughes út úr húsi sínu til að ræða við ungmennin þegar hann varð var við þau. Hann er sagður hafa hrasað og dottið á götuna um það leyti sem pallbíl, sem átján ára nemandi ók, var ekið af stað. Ók nemandinn bílnum yfir Hughes sem lést á sjúkrahúsi af meiðslum sínum.
Sjá einnig: Ekkja kennarans sem lést stígur fram og varpar sprengju
Ekkja Hughes segir eiginmann sinn hafa elskað nemendurna og jafnvel verið spenntan að grípa þá glóðvolga við hrekkinn.
Að sögn yfirvalda gekk Hughes út úr húsinu um klukkan 23:40 og fór að bílum þar sem fimm ungmenni voru að setjast inn til að aka á brott. Þegar hann nálgaðist rann hann til á blautum vegi, féll út á götuna og varð fyrir pallbíl sem eitt ungmennanna ók.
Ungmennin stöðvuðu þegar í stað og veittu Hughes skyndihjálp þar til sjúkraflutningamenn komu á vettvang.
Átján ára piltur sem ók bílnum, Jayden Wallace, hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með ökutæki og á yfir höfði sér allt að 15 ára fangelsisdóm. Hin fjögur, Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque og Ariana Cruz, einnig 18 ára, voru einnig handtekin á staðnum.
Eiginkona Hughes, Laura, sem starfar sem stærðfræðikennari við sama framhaldsskóla, segir fjölskylduna styðja að allar ákærur verði felldar niður.
„Þetta er hræðilegur harmleikur og fjölskylda okkar er staðráðin í að koma í veg fyrir að annar harmleikur verði til með því að eyðileggja líf þessara nemenda,“ sagði hún í samtali við New York Times. Hún bætti við að slíkt væri andstætt þeirri ævilöngu köllun eiginmanns hennar að styðja við og leiðbeina ungu fólki.