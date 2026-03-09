Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim

Mojtaba var valinn af hinu 88 manna sérfræðingaráði Írans sem er skipað klerkum og hefur það hlutverk að velja æðsta leiðtoga landsins. Valið kemur ekki á óvart og hafði hann lengi verið talinn meðal líklegra arftaka föður síns, þó svo að hann hafi aldrei gegnt kjörnu eða opinberu embætti innan stjórnkerfis landsins.
Sem æðsti leiðtogi landsins verður Mojtaba Khamenei yfirmaður íranska hersins og skipar yfirmenn allra herdeilda. Hann velur einnig yfirmann dómsvaldsins. Þar að auki heyra Byltingarverðirnir, herdeildir á vegum klerkastjórnarinnar, beint undir hann.
Í umfjöllun Daily Mail kemur fram að búist sé við að Mojtaba Khamenei fylgi áfram harðri stefnu föður síns. Hann er sagður styðja að Íran eignist kjarnorkuvopn, ólíkt Ali Khamenei sem hafði áður gefið út trúarlega úrskurð – svokallaða fatwa – gegn því að slík vopn yrðu þróuð eða notuð.
Mojtaba Khamenei er talinn fremur dulur persónuleiki og hann hefur ekkert sést opinberlega í nokkra daga. Þrátt fyrir vaxandi áhrif innan valdakerfis landsins hefur hann sjaldan haldið opinberar ræður eða prédikanir og er rödd hans því mörgum Írönum ókunn.
Á alþjóðavettvangi hefur skipunin vakið viðbrögð og er ljóst að yfirvöld í Bandaríkjunum og Ísrael eru ekki hrifin af nýjum leiðtoga landsins.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að valið sé „óásættanlegt“ og að Bandaríkin vilji leiðtoga sem geti fært Íran í átt að sátt og friði. Hann sagði jafnframt í viðtali við ABC News að nýr leiðtogi muni „ekki endast lengi“ án samþykkis hans þegar stríðinu lýkur.
Ísraelski varnarmálaráðherrann Israel Katz sagði einnig á samfélagsmiðlinum X að hver sá leiðtogi sem íranska stjórnin velji til að halda áfram stefnu sem ógnar Ísrael og Bandaríkjunum verði réttmætt skotmark.
Ali Khamenei, sem var 86 ára þegar hann lést, hafði samkvæmt New York Times tilnefnt þrjá mögulega arftaka áður en hann féll frá, en sonur hans var ekki á þeim lista. Þar voru nefndir Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, yfirmaður dómsvaldsins, Ali Asghar Hejazi, skrifstofustjóri Khamenei, og Hassan Khomeini, barnabarn fyrsta æðsta leiðtoga Írans, Ruhollah Khomeini.
Mojtaba Khamenei er annar sonur Ali Khamenei og á eldri bróður, Mostafa, sem einnig er klerkur.
Samkvæmt trúnaðarskjali sem bandaríska utanríkisráðuneytið sendi sendiráði Bandaríkjanna í London árið 2008 – og síðar var birt af WikiLeaks – starfaði Mojtaba í skugga föður síns, en ferðaðist með honum innan Írans og hafði töluverð áhrif á hverjir fengu aðgang að leiðtoganum.
Í minnisblaðinu var hann jafnframt sagður af mörgum innan stjórnkerfisins talinn hæfur og ákveðinn stjórnandi sem gæti síðar tekið við hlutverki í æðstu stjórn landsins.
Mojtaba fæddist í borginni Mashhad árið 1969 og var ungur að árum þegar hann tók þátt í stríðinu milli Írans og Íraks sem lauk árið 1988. Síðar varð hann einn auðugasti einstaklingur landsins, að því er fram kemur í umfjöllun Daily Mail.
Samkvæmt arabíska dagblaðinu Alquds Alarabi á hann verulegar eignir í bönkum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Sýrlandi, Venesúela og Afríku, auk þess sem hann er sagður eiga gull og demanta að verðmæti 300 milljónir dollara. Þá er hann sagður eiga bankareikninga í Sviss. Í janúar var jafnframt greint frá því að hann hefði flutt rafmyntir til Dúbaí fyrir um 328 milljónir Bandaríkjadala.
Hann er sagður hafa stundað fjárfestingar erlendis og er hann til dæmis sagður eiga tvær lúxusíbúðir í London sem kosta samtals um 50 milljónir punda.
Í Íran er hann sagður eiga hluta af hinu dýra Abbas Abad-hverfi í norðurhluta Teheran auk víðfeðmra landsvæða nærri heimaslóðunum í Mashhad. Þá á hann samkvæmt umfjölluninni einnig einkaþotu, þyrlu og veglegan lúxusbílaflota.