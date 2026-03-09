fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim

Pressan
Mánudaginn 9. mars 2026 11:45

Mojtaba Khamenei hér fyrir miðri mynd. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hinn 56 ára gamli Mojtaba Khamenei hefur verið útnefndur nýr æðsti leiðtogi Írans eftir að faðir hans, æðsti klerkurinn Ayatollah Ali Khamenei, var drepinn í sameiginlegum eldflaugaárásum Ísraels og Bandaríkjanna þann 28. febrúar síðastliðinn.

Mojtaba var valinn af hinu 88 manna sérfræðingaráði Írans sem er skipað klerkum og hefur það hlutverk að velja æðsta leiðtoga landsins. Valið kemur ekki á óvart og hafði hann lengi verið talinn meðal líklegra arftaka föður síns, þó svo að hann hafi aldrei gegnt kjörnu eða opinberu embætti innan stjórnkerfis landsins.

Sem æðsti leiðtogi landsins verður Mojtaba Khamenei yfirmaður íranska hersins og skipar yfirmenn allra herdeilda. Hann velur einnig yfirmann dómsvaldsins. Þar að auki heyra Byltingarverðirnir, herdeildir á vegum klerkastjórnarinnar, beint undir hann.

Vill að Íran eignist kjarnorkuvopn

Í umfjöllun Daily Mail kemur fram að búist sé við að Mojtaba Khamenei fylgi áfram harðri stefnu föður síns. Hann er sagður styðja að Íran eignist kjarnorkuvopn, ólíkt Ali Khamenei sem hafði áður gefið út trúarlega úrskurð – svokallaða fatwa – gegn því að slík vopn yrðu þróuð eða notuð.

Mojtaba Khamenei er talinn fremur dulur persónuleiki og hann hefur ekkert sést opinberlega í nokkra daga. Þrátt fyrir vaxandi áhrif innan valdakerfis landsins hefur hann sjaldan haldið opinberar ræður eða prédikanir og er rödd hans því mörgum Írönum ókunn.

Á alþjóðavettvangi hefur skipunin vakið viðbrögð og er ljóst að yfirvöld í Bandaríkjunum og Ísrael eru ekki hrifin af nýjum leiðtoga landsins.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að valið sé „óásættanlegt“ og að Bandaríkin vilji leiðtoga sem geti fært Íran í átt að sátt og friði. Hann sagði jafnframt í viðtali við ABC News að nýr leiðtogi muni „ekki endast lengi“ án samþykkis hans þegar stríðinu lýkur.

Ísraelski varnarmálaráðherrann Israel Katz sagði einnig á samfélagsmiðlinum X að hver sá leiðtogi sem íranska stjórnin velji til að halda áfram stefnu sem ógnar Ísrael og Bandaríkjunum verði réttmætt skotmark.

Sonurinn var ekki á listanum

Ali Khamenei, sem var 86 ára þegar hann lést, hafði samkvæmt New York Times tilnefnt þrjá mögulega arftaka áður en hann féll frá, en sonur hans var ekki á þeim lista. Þar voru nefndir Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, yfirmaður dómsvaldsins, Ali Asghar Hejazi, skrifstofustjóri Khamenei, og Hassan Khomeini, barnabarn fyrsta æðsta leiðtoga Írans, Ruhollah Khomeini.

Mojtaba Khamenei er annar sonur Ali Khamenei og á eldri bróður, Mostafa, sem einnig er klerkur.

Samkvæmt trúnaðarskjali sem bandaríska utanríkisráðuneytið sendi sendiráði Bandaríkjanna í London árið 2008 – og síðar var birt af WikiLeaks – starfaði Mojtaba í skugga föður síns, en ferðaðist með honum innan Írans og hafði töluverð áhrif á hverjir fengu aðgang að leiðtoganum.

Í minnisblaðinu var hann jafnframt sagður af mörgum innan stjórnkerfisins talinn hæfur og ákveðinn stjórnandi sem gæti síðar tekið við hlutverki í æðstu stjórn landsins.

Mojtaba fæddist í borginni Mashhad árið 1969 og var ungur að árum þegar hann tók þátt í stríðinu milli Írans og Íraks sem lauk árið 1988. Síðar varð hann einn auðugasti einstaklingur landsins, að því er fram kemur í umfjöllun Daily Mail.

Vellauðugur

Samkvæmt arabíska dagblaðinu Alquds Alarabi á hann verulegar eignir í bönkum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Sýrlandi, Venesúela og Afríku, auk þess sem hann er sagður eiga gull og demanta að verðmæti 300 milljónir dollara. Þá er hann sagður eiga bankareikninga í Sviss. Í janúar var jafnframt greint frá því að hann hefði flutt rafmyntir til Dúbaí fyrir um 328 milljónir Bandaríkjadala.

Hann er sagður hafa stundað fjárfestingar erlendis og er hann til dæmis sagður eiga tvær lúxusíbúðir í London sem kosta samtals um 50 milljónir punda.

Í Íran er hann sagður eiga hluta af hinu dýra Abbas Abad-hverfi í norðurhluta Teheran auk víðfeðmra landsvæða nærri heimaslóðunum í Mashhad. Þá á hann samkvæmt umfjölluninni einnig einkaþotu, þyrlu og veglegan lúxusbílaflota.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 29 mínútum
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Mest lesið

Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Nýlegt

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Guardiola hefur litlar áhyggjur af banninu
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Sagði stanslaust kynlíf með eiginmanninum hafa þessi áhrif – Kveðst sjá eftir ummælum sínum
Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Elon Musk fær á baukinn – Ógeðsleg ummæli um Diogo Jota meðal annars látin falla
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins

Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Í gær

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Í gær
Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Í gær
Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Í gær

Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?

Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Í gær

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Í gær
Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Í gær

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Í gær
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Í gær
Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Í gær
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Í gær

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Í gær

Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu

Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Í gær
Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn
Pressan
Í gær

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega