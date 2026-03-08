Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins

Margir byrja daginn á því að fá sér kaffisopa, jafnvel áður en þeir ná að opna augun alveg. Síðan fylgir hver kaffibollinn á fætur öðrum yfir daginn.
Margir drekka því marga kaffibolla á hverjum degi og kaffidrykkjan er eiginlega orðin að atburði sem tengist samveru með öðru fólki og pásum frá vinnunni og veitir auk þess orku sem kemur sér vel þegar tekist er á við verkefni dagsins.
Að sögn Michael Breus, svefnsérfræðings, þá getur skipt miklu máli hvenær þú drekkur kaffi því það tengist því hversu mikill ávinningurinn af kaffidrykkjunni er.
Hann segir að það sé best bíða í um 90 mínútur með að fá sér fyrsta kaffibollann eftir að farið er á fætur. Ástæðuna er að finna í hormónum líkamans. Þegar við vöknum er magn adrenalíns og kortísóls frekar hátt því þessir hormónar hjálpa líkamanum við að komast í gang.
„Þegar þú ert með heila, sem er fullur af adrenalíni og kortísól, og þú bætir koffíni við, þá er það eins og að gefa manneskju, sem notar kókaín, dauft te,“ sagði hann að sögn Daily Express.
Hann sagði að koffínið hafi því minni áhrif ef þess er bætt við náttúrulegt orkuskot líkamans.
Hann ráðleggur fólki því að drekka vatn á fyrstu 90 mínútunum eftir að vaknað er því það hjálpi líkamanum að takast á við þann vökvamissi sem hann verður fyrir á nóttunni.