Sunnudagur 08.mars 2026

Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla

Sunnudaginn 8. mars 2026 14:30

Frjóvgun eggs er kraftaverki líkast og sæðið þarf að vera vel synt.

Vísindamenn tókust nýlega það verkefni á hendur að mæla gæði sæðis karla og var notast við sæði úr körlum í Flórída í Bandaríkjunum og Danmörku. Komu niðurstöðurnar vísindamönnum nokkuð á óvart.

Í rannsókninni, sem hefur verið birt í vísindaritinu Reproductive Biology and Endocrinology, var sæði úr rúmlega 15.500 körlum, á aldrinum 18 til 45 ára, rannsakað. Niðurstaðan var geta sæðisins til að synda er mest í júní og júlí og á það við um sæði úr bæði dönsku og bandarísku körlunum. Skiptir þá greinilega engu að loftslagið er ansi ólíkt í löndunum tveimur.

Einnig kom í ljós að sundhæfnin er minnst í desember og janúar og er þá rétt að hafa í huga að það er heitt í Flórída allt árið en ekki í Danmörku.

Allan Pacey, prófessor við University of Manchester, er meðhöfundur rannsóknarinnar. Í samtali við BBC sagðist hann mjög hissa á niðurstöðunum: „Okkur var brugðið vegna þess hversu keimlíkt árstíðamynstrið er í  mismunandi loftslagi. Meira að segja í Flórída, þar sem alltaf er heitt, voru sæðisgæðin best á sumrin og minni á veturna. Þetta segir okkur að lofthitinn einn er líklega ekki skýringin á þessu.“

Sæðisgæðin virðast því sveiflast eftir árstíðunum sem hafa meiri áhrif á gæðin en hitastigið eitt.

Að meðaltali er kjörhitastigið fyrir eistun tveimur til fjórum gráðum lægra en eðlilegur líkamshiti upp á 37 gráður. Hærri eða lægri hiti en það getur haft neikvæð áhrif á frjósemina.

