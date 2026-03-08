Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Af þessum sökum hefur fólki árum saman verið ráðlagt að reyna að ganga 8.000 til 10.000 skref á dag.
Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda til að það sé ekki öruggt að öll skref hafi sömu áhrif á heilsufarið.
Rannsóknin byggðist á gögnum úr UK Biobank og náði til rúmlega 33.500 fullorðinna sem áttu það sameiginlegt að hreyfa sig frekar lítið. Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Annals of Internal Medicine.
Fólkið gekk að meðaltali minna en 8.000 skref á dag. Rannsóknin náði til tíu ára í lífi þess. Fólkinu var skipt í hópa út frá því hvernig gangur þess skiptist. Sumir gengu oft en fá skref í einu, aðrir fóru í lengri göngutúra.
Niðurstöðurnar eru að fólkið sem gekk lengri og samfellda göngutúra var í minni hættu á að deyja ótímabærum dauða og fá hjarta- og æðasjúkdóma. Líkurnar minnkuðu eftir því sem göngutúrarnir voru lengri og skipti þá engu hversu mörg skref þátttakendurnir tóku.
Vísindamennirnir segja að þetta bendi til að líkaminn hafi meira gagn af samhangandi hreyfingu en af mörgum stuttum.
Áhrifin voru greinilegust meðal þeirra þátttakenda sem sátu mest, sérstaklega hjá þeim sem gengu minna en 5.000 skref á dag. Fyrir þennan hóp breyttu langir göngutúrar miklu.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að fyrir fullorðið fólk, sem hreyfir sig ekki mikið, geti daglegur samhangandi göngutúr verið mikilvægari en að reyna að ná ákveðnum skrefafjölda.