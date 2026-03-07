fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína

Pressan
Laugardaginn 7. mars 2026 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Höndin og heilinn hafa þróast „hönd í hönd“ í gegnum sögu okkar prímatanna og hefur þumalfingurinn gegnt mikilvægu hlutverki í þróun hugrænnar getu okkar mannanna.

Vísindamenn við University of Reading rannsökuðu 94 prímatategundir og komust að því að þeim mun lengri sem þumalfingurinn er í samanburði við hina fingurna, þeim mun stærri er heilinn, sérstaklega svæðið sem gegnir lykilhlutverki þegar kemur að skipulagningu og talmálinu.

Þróun þumalfingursins og heilans virðist hafa haldist hönd í hönd þar sem fingrafimin fylgdi stækkun heilasvæðisins sem tengist hugsun og fleiru.

Vísindamennirnir leggja áherslu á að niðurstaðan gildi fyrir tegundir en ekki einstaklinga. Það að vera með langan þumalfingur sé því ekki ávísun á að viðkomandi sé mjög gáfaður. Lengd þumalfingursins er því ekki það sama og greindarpróf.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Í gær
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Í gær
Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður
Pressan
Í gær
Dagmamma fékk þungan dóm eftir harmleik á heimili hennar
Pressan
Í gær
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pressan
Í gær
Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu

Mest lesið

Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun

Nýlegt

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Liverpool opnar samtalið
Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið
Stuðningsmenn United brjálaðir út í Hojlund fyrir þetta athæfi hans
Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi
Pressan
Í gær
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti

Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sjónvarpsmamman glímir við dularfullan sjúkdóm sem gæti skert hreyfigetu hennar

Sjónvarpsmamman glímir við dularfullan sjúkdóm sem gæti skert hreyfigetu hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“

Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“
Pressan
Fyrir 3 dögum
TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 3 dögum
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 3 dögum
American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið

Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök

Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“

Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Fyrir 5 dögum
Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Pressan
Fyrir 5 dögum
Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?