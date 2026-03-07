Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína

Vísindamenn við University of Reading rannsökuðu 94 prímatategundir og komust að því að þeim mun lengri sem þumalfingurinn er í samanburði við hina fingurna, þeim mun stærri er heilinn, sérstaklega svæðið sem gegnir lykilhlutverki þegar kemur að skipulagningu og talmálinu.
Þróun þumalfingursins og heilans virðist hafa haldist hönd í hönd þar sem fingrafimin fylgdi stækkun heilasvæðisins sem tengist hugsun og fleiru.
Vísindamennirnir leggja áherslu á að niðurstaðan gildi fyrir tegundir en ekki einstaklinga. Það að vera með langan þumalfingur sé því ekki ávísun á að viðkomandi sé mjög gáfaður. Lengd þumalfingursins er því ekki það sama og greindarpróf.