Laugardagur 07.mars 2026

Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu

Laugardaginn 7. mars 2026 14:30

Til að viðhalda heilbrigðri þarmaflóru er mikilvægt að huga að hollu og fjölbreyttu mataræði.

Flestir lenda eflaust í því að fá hægðatregðu og margir reyna að takast á við hana með því að borða meira af trefjum. Niðurstöður nýrrar breskrar rannsóknar benda til að þetta sé ekki endilega besta lausnin.

Vísindamenn við King‘s College í Lundúnum, rannsökuðu þetta og sýndu fram á að ákveðin matvæli geta haft miklu betri áhrif. Þessar niðurstöður ganga því gegn hefðbundnum aðferðum sem eru notaðar við hægðatregðu.

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar geta kíví, þurrkaðar plómur, rúgbrauð og vatn komið að góðu gagni hjá fólki sem þjáist af krónískri hægðatregðu.

Árum saman hefur fólki verið ráðlagt að borða trefjaríkan mat því hann sé það mikilvægasta þegar kemur að því að halda meltingunni í gangi. En niðurstöður nýju rannsóknarinnar benda til að trefjar hafi ekki alltaf þau áhrif sem vonast er eftir.

Vísindamennirnir leggja áherslu á að trefjar skipti auðvitað miklu máli fyrir almennt heilsufar en þegar komi að því að takast á við hægðatregðu þurfi að gæta að fleiri þáttum.

Eirini Dimidi, aðalhöfundur rannsóknarinnar, segir að ekki liggi fyrir næg gögn um að trefjaríkur matur hafi í raun bestu áhrifin á hægðatregðu.

Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Neurogastroenterology and Motility.

