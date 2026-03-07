fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?

Laugardaginn 7. mars 2026 11:30

Mynd:publicdomainpictures.net

Hugleiðir þú stundum hvað líkamsstaða þín segir um þig? Hefurðu til dæmis íhugað hvað líkamsstaðan segir þegar þú gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?

Það virðist svo sem ekki vera neitt sérstaklega merkilegt við að ganga um með hendur fyrir aftan bak en þetta getur sagt ótrúlega mikið um persónuleika þinn og hugarástand.

Sálfræðingar og sérfræðingar í samskiptum hafa auðvitað skoðað þetta og komist að ýmsu athyglisverðu að sögn lefimerida.

Ein algengasta túlkunin er að þessi líkamsstaða sýni að viðkomandi sé valdsmannslegur og hafi trú á sjálfum sér.

Kennarar, herforingjar og eldra fólk er oft beint í baki og horfir fram á við á meðan það er með hendurnar fyrir aftan bak. Með því sýnir það að það hafi stjórn á hlutunum. Ef þú hefur staðið fyrir framan kennara, sem var með þessa líkamsstellingu, þá veistu að þetta snerist um virðingu og að hafa stjórn á hlutunum.

En það eru auðvitað undantekningar á þessu eins og nær öllu. Ef þessi líkamsstelling er afslöppuð og hendurnar aðeins lauslega tengdar saman fyrir aftan bak, þá er það merki um öryggi og vellíðan. Þetta sést oft hjá eldra fólki sem gerir þetta bara af gömlum vana, ekki til að sýna vald eða eitthvað slíkt, bara af því að þetta er þægilegt og fólkið þekkir þetta vel.

