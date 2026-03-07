Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn

Níðingurinn Jeffrey Epstein svipti sig lífi í varðhaldi þann 10. ágúst árið 2019. Andlát hans vakti gífurlega athygli enda átti hann enn eftir að svara til saka fyrir dómi og margir eiga erfitt með að trúa því að athafnamaðurinn alræmdi hafi fallið fyrir eigin hendi. Ýmsar samsæriskenningar hafa gengið um andlátið undanfarin ár og hefur New York Post nú gefið þeim byr undir báða vængi með frétt sem byggir á gögnum sem bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur birt.
Þar kemur fram að einn af fangavörðunum á ganginum þar sem Epstein var haldið í varðhaldi hafi lagt rúmlega 600 þúsund krónur í reiðufé inn á bankareikning sinn 10 dögum áður en Epstein lést. Eins kemur þar fram að þessi sami fangavörður hafi gúgglað nafn Epsteins nokkrum mínútum áður en lík hans fannst í fangaklefanum.
Fangavörðurinn heitir Tova Noel en hann var annar tveggja fangavarða sem var sakaður um að hafa falsað gögn í tengslum við sjálfsvígið. Munu fangaverðirnir hafa haldið því fram að þeir hafi vaktað níðinginn aðfaranótt andlátsins, án þess að hafa í raun og veru gert svo. Báðir fangaverðirnir voru reknir en ákærurnar gegn þeim voru felldar niður.
Noel gúgglaði: „Nýjustu fréttir af Epstein í fangelsi“ og virðist fangavörðurinn hafa verið að leita að einhverju tilteknu því hann leitaði fyrst klukkan 05:42 um morguninn og svo aftur 10 mínútum síðar, klukkan 05:52. Fjörutíu mínútum síðar kom annar fangavörður, Michael Thomas, að Epstein látnum.
Fyrr um nóttina hafði Noel notað tímann til að versla húsgögn í netverslun og fékk sér svo blund þegar hún átti að sinna skyldubundnu eftirliti með Epstein, en fangaverðir áttu að vitja hans á 30 mínútna fresti. Hinn fangavörðurinn á vaktinni, Thomas, hafði verið að kynna sér mótorhjól á netinu.
Alríkislögreglan FBI yfirheyrði Noel vegna google-leitarinnar en þar kannaðist hún ekki við að hafa gúgglað Epstein.
Hvað varðar innlagnir á bankareikning fangavarðarins þá taldi FBI að þar væri eitthvað dularfullt á seyði. Lögreglan uppgötvaði 12 innborganir en sú fyrsta var framkvæmd í apríl árið 2018. Noel hóf störf í fangelsinu þar sem Epstein var í haldi í júlí árið 2019, nokkrum vikum áður en hann lést.