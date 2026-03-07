Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?

Sódavatn kemur í stað gosdrykkja hjá mörgum og jafnvel í staðinn fyrir safa og áfenga drykki. Flestir vita að það er hollara að drekka sódavatn en gosdrykki en sumir hafa samt sem áður áhyggjur af hvort sódavatnið hafi neikvæð áhrif á líkamann ef þess er neytt oft á dag.
Real Simple leitaði til þriggja næringarfræðinga og spurði út í þetta. Þeir sögðu að fyrir flesta sé hættulaust að drekka sódavatn oft á dag án þess að þurfa að hafa áhyggjur, sérstaklega ef þeir drekka sódavatnið frekar en sykraða drykki.
Laura Hershey, næringarfræðingur, sagði að vatn og sódavatn hafi svipuð áhrif á vökvajafnvægi líkamans. Kolsýrt vatn veitir sömu tilfinningu í munninum og flestir tengja við drykkju gosdrykkja en kosturinn er að engin viðbætt efni eða sykur fylgja sódavatninu.
Adiana Castro, næringarfræðingur, sagði að einmitt þessi tilfinning í munninum geti auðveldað fólki að halda sig við góðar venjur þegar löngunin í eitthvað með kolsýru sækir að.
Sumar tegundir sódavatns eru hreint vatn og kolsýra en í sumar er búið að bæta efnum á borð við kalsíum og magnesíum.
Castro benti á að kolsýran geti valdið óþægindum í maga hjá sumum og Hershey sagði að sýran í kolsýrunni geti haft smávegis slæm áhrif á glerunginn, sérstaklega ef sódavatn er drukkið ótt og títt yfir daginn.