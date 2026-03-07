Ætla ekki að skera undan birninum

Björninn á skjaldarmerki kantónunnar Bern í Sviss fær að halda rauða getnaðarlim sínum samkvæmt úrskurði stjórnar kantónunnar.
Thomas Brönnimann, þingmaður frjálslynda græningjaflokksins, hafði sent inn formlega fyrirspurn þar sem hann velti því fyrir sér hvort það væri ekki viðeigandi að fjarlægja liminn. Með því að skera undan birninum gæti hann verið fulltrúi allra íbúa en ekki bara þeirra sem hafa getnaðarlim. Eins lagði þingmaðurinn til að birninum á skjaldarmerkinu yrði snúið við, en slíkt gæti verið tákn um framfarir.
Stjórnin hafnaði báðum tillögum og vísaði til þess að björninn hefði verið sýndur með sama hætti frá 15. öld. Það væri því rík hefð fyrir því að sýna björninn með rauða reðinn og ekkert tilefni til að leggja þá hefð niður. Stjórnin hafnaði því eins að leggja könnun fyrir íbúa um framtíðarútlit bjarnarins.