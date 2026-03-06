fbpx
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust

Pressan
Föstudaginn 6. mars 2026 21:30

Lögregla á Balí í Indónesíu hefur staðfest að líkamshlutar sem fundust á strönd eyjarinnar í síðustu viku tilheyri úkraínskum ferðamanni sem var rænt um miðjan febrúar.

Maðurinn, Igor Komarov, 28 ára, hafði áður birst í myndbandi þar sem hann grátbað foreldra sína um að greiða lausnargjald til mannræningja sinna.

Komarov hvarf þann 15. febrúar þegar hann var á vespu í Jimbaran í Badung-héraði á Balí. Samkvæmt yfirvöldum var hann numinn á brott af hópi manna.

Í fréttum breskra fjölmiðla kemur fram að í síðustu viku hafi líkamsleifar fundist við ósa Wos-árinnar á austurströnd eyjarinnar. Rannsóknir hafa nú staðfest að líkamshlutarnir tilheyri úkraínska ferðamanninum.

Málið þykir allt hið óhugnanlegasta en skömmu eftir að Komarov hvarf fór myndband að ganga á netinu þar sem hann sást marinn og grátandi biðja foreldra sína um hjálp.

„Mamma, pabbi, ég bið ykkur, hjálpið mér. Þið tókuð þessar tíu milljónir sem þeir krefjast, skilið þessum tíu milljónum til baka,“ sagði hann. Hann var með glóðarauga á báðum augum og sagði í myndbandinu að ræningjarnir hefðu þegar limlest hann. Í frétt Daily Mail segir að svo hafi virst sem á hann hafi vantað aðra höndina í umræddu myndbandi.

Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að myndbandið var tekið upp í villu í Tabanan-héraði á Balí þar sem fannst blóð sem reyndist samsvara DNA Komarovs. Á vettvangi fannst einnig sími og taska sem talin eru hafa tilheyrt honum.

Daginn áður en Komarov hvarf birtust myndir af honum og kærustu hans, áhrifavaldinum Yesu Mishalovu, á samfélagsmiðlum. Í færslunum sást parið saman á Balí og talið er að þær kunni að hafa gefið til kynna staðsetningu þeirra. Óvíst er hvort mannræningjarnir þekktu Komarov eða töldu sig eiga eitthvað sökótt við hann eða fjölskyldu hans.

Lögregla handtók á mánudag mann frá Nígeríu í héraðinu West Nusa Tenggara. Hann er sagður hafa leigt sendibíl sem talið er að hafi verið notaður til að flytja Komarov á milli staða. Hann var með falsað belgískt vegabréf í fórum sínum þegar hann var handtekinn.

Rannsókn stendur enn yfir og lögregla leitar nú að sex öðrum grunuðum, sem hafa verið auðkenndir með upphafsstöfunum RM, BK, AS, VN, SM og DH. Talið er að fjórir þeirra hafi þegar flúið Balí.

