Fimmtudagur 05.mars 2026

Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli

Pressan
Fimmtudaginn 5. mars 2026 13:30

Það er martröð að lenda í svona reynslu.

Þó að lyftur þyki almennt mjög öruggar getur komið fyrir að þær bili. Myndband af atviki sem varð nýlega í fjórtán hæða fjölbýlishúsi í borginni Valsad á Indlandi hefur vakið talsverðan óhug og ekki að ástæðulausu.

Á myndbandinu sést maður að nafni Vatsalbhai Pancha vera að fara út úr lyftu þegar hún skýst skyndilega upp.

Á upptökunni sést Pancha bíða eftir að dyrnar opnist og þegar það gerist tekur hann skref út á ganginn. Fyrirvaralaust skýst lyftan upp og réði hending því að Pancha klemmdist ekki á milli.

Í frétt The Sun kemur fram að talið sé að alvarleg rafmagnsbilun hafi valdið því að svona fór. Rannsókn á biluninni stendur þó yfir.

Pancha slapp ekki alveg ómeiddur því hann rak höfuðið í og hlaut áverka þegar hann skall á gólfið fyrir utan lyftuna.

