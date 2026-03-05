Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli

Á myndbandinu sést maður að nafni Vatsalbhai Pancha vera að fara út úr lyftu þegar hún skýst skyndilega upp.
Á upptökunni sést Pancha bíða eftir að dyrnar opnist og þegar það gerist tekur hann skref út á ganginn. Fyrirvaralaust skýst lyftan upp og réði hending því að Pancha klemmdist ekki á milli.
Í frétt The Sun kemur fram að talið sé að alvarleg rafmagnsbilun hafi valdið því að svona fór. Rannsókn á biluninni stendur þó yfir.
Pancha slapp ekki alveg ómeiddur því hann rak höfuðið í og hlaut áverka þegar hann skall á gólfið fyrir utan lyftuna.