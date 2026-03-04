fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað

Pressan
Miðvikudaginn 4. mars 2026 19:30

Steven Lin var skotinn til bana.

Lögreglan í Potts Point í Sydney í Ástralíu skaut þekktan tannlækni þar í landi til bana eftir að hann braust inn til konu og réðst á hana með fólskulegum hætti.

Konan, Chloe Paul, sem starfar sem ljósmyndari, var að vinna heima þegar maðurinn, Steven Lin, braust inn í íbúð hennar og krafðist peninga. Chloe, sem æfði box, reyndi hvað hún gat að verjast höggum Stevens og tókst henni að hringja í neyðarlínuna eftir aðstoð.

Þegar lögreglumenn komu á vettvang beittu þeir rafbyssu gegn Steven, en þegar hann gerði sig líklegan til að ráðast að þeim með hníf var hann skotinn einu sinni. Hann var úrskurðaður látinn við komuna á sjúkrahús.

Í frétt News.com.au kemur fram að lögregla telji að Steven hafi verið undir áhrifum fíkniefna þegar atvikið átti sér stað.

Áður en hann braust inn í íbúð Chloe hafði hann einnig ráðist á nágranna hennar í sameiginlegu þvottahúsi fjölbýlishússins. Chloe gekkst undir aðgerð vegna nefbrots á miðvikudag fyrr í dag.

Chloe Paul var með slæma áverka í andliti eftir árásina.

Óhætt er að segja að saga Steven Lin sé sorgarsaga, en hann var áður þekktur tannlæknir og sérfræðingur í næringarfræði tengdri tannheilsu. Hann rak um tíma tvær tannlæknastofur á Central Coast í Nýju Suður-Wales og gaf út metsölubókina The Dental Diet.

Á vefsíðu hans var hann kynntur sem talsmaður forvarna og heildrænnar nálgunar í heilsu, þar sem hann lagði áherslu á að tengsl væru milli mataræðis og tannsjúkdóma.

Á síðustu árum hafði líf hans þó farið í óefni. Samkvæmt fjölmiðlum þróaði hann með sér fíkn í metamfetamín eftir að hjónaband hans fór í vaskinn.

Nokkrum dögum áður en hann lést hafði Lin einnig komið fyrir dóm í Wollongong þar sem hann var ákærður fyrir að ráðast á vændiskonu og stela 2.000 dollurum frá henni í fyrra. Á undanförnum árum hefur hann nokkrum sinnum komist í kast við lögin, meðal annars vegna líkamsárása og brota gegn nálgunarbanni.

