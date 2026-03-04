Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað

Konan, Chloe Paul, sem starfar sem ljósmyndari, var að vinna heima þegar maðurinn, Steven Lin, braust inn í íbúð hennar og krafðist peninga. Chloe, sem æfði box, reyndi hvað hún gat að verjast höggum Stevens og tókst henni að hringja í neyðarlínuna eftir aðstoð.
Þegar lögreglumenn komu á vettvang beittu þeir rafbyssu gegn Steven, en þegar hann gerði sig líklegan til að ráðast að þeim með hníf var hann skotinn einu sinni. Hann var úrskurðaður látinn við komuna á sjúkrahús.
Í frétt News.com.au kemur fram að lögregla telji að Steven hafi verið undir áhrifum fíkniefna þegar atvikið átti sér stað.
Áður en hann braust inn í íbúð Chloe hafði hann einnig ráðist á nágranna hennar í sameiginlegu þvottahúsi fjölbýlishússins. Chloe gekkst undir aðgerð vegna nefbrots á miðvikudag fyrr í dag.
Óhætt er að segja að saga Steven Lin sé sorgarsaga, en hann var áður þekktur tannlæknir og sérfræðingur í næringarfræði tengdri tannheilsu. Hann rak um tíma tvær tannlæknastofur á Central Coast í Nýju Suður-Wales og gaf út metsölubókina The Dental Diet.
Á vefsíðu hans var hann kynntur sem talsmaður forvarna og heildrænnar nálgunar í heilsu, þar sem hann lagði áherslu á að tengsl væru milli mataræðis og tannsjúkdóma.
Á síðustu árum hafði líf hans þó farið í óefni. Samkvæmt fjölmiðlum þróaði hann með sér fíkn í metamfetamín eftir að hjónaband hans fór í vaskinn.
Nokkrum dögum áður en hann lést hafði Lin einnig komið fyrir dóm í Wollongong þar sem hann var ákærður fyrir að ráðast á vændiskonu og stela 2.000 dollurum frá henni í fyrra. Á undanförnum árum hefur hann nokkrum sinnum komist í kast við lögin, meðal annars vegna líkamsárása og brota gegn nálgunarbanni.